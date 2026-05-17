/जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी

Jodhpur News: जोधपुर में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट को लेकर प्रशासन और जलदाय विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं. जलदाय विभाग के सेक्शन इंजीनियर राजेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि 16 मई 2026 की स्थिति में शहर की पेयजल सप्लाई के लिए कायलाना में मात्र 4 दिन, तख्त सागर में 3 दिन और सुरपुरा डिग्गी में 6 दिन का पानी स्टोरेज शेष है.

जलापूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 18 मई को निर्धारित शटडाउन लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि नहर का पानी 20 मई की रात अथवा 21 मई की सुबह तक जोधपुर की डिग्गियों में पहुंचने की संभावना है. इसके बाद 21 मई को आवश्यक शटडाउन लिया जाएगा और 22 मई से शहर की पेयजल सप्लाई सामान्य रूप से संचालित की जाएगी. जलदाय विभाग ने बताया कि समस्याग्रस्त इलाकों में 11 मई से लगातार टैंकरों के जरिए पेयजल सप्लाई की जा रही है ताकि आमजन को राहत मिल सके.

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पानी की बर्बादी रोकने के लिए 18 टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. विभाग ने इस वर्ष अब तक 426 अवैध कनेक्शन काटे हैं और 5 एफआईआर भी दर्ज करवाई गई हैं, जिससे पानी चोरी और दुरुपयोग पर काफी हद तक रोक लगी है. इधर, रविवार को जिला कलक्टर आलोक रंजन और पुलिस आयुक्त शरत कविराज ने पुलिस आयुक्तालय में संयुक्त समीक्षा बैठक लेकर जिले की पेयजल व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की.

बैठक में संभावित जल संकट वाले क्षेत्रों, टैंकर संचालन, अवैध जल दोहन, पानी चोरी और समर कंटिंजेंसी कार्यों पर चर्चा की गई. जिला कलक्टर आलोक रंजन ने कहा कि भीषण गर्मी में आमजन को निर्बाध पेयजल उपलब्ध करवाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट की स्थिति नहीं बनने दी जाए और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टैंकर लगाए जाएं. बैठक में पानी चोरी और अवैध कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए.

जिला कलक्टर ने कहा कि अवैध जल दोहन के कारण आमजन की सप्लाई प्रभावित होती है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस और पीएचईडी विभाग को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस आयुक्त शरत कविराज ने कहा कि पेयजल चोरी और अवैध जल परिवहन रोकने के लिए संयुक्त टीमें बनाकर लगातार जांच अभियान चलाया जाएगा.