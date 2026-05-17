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जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी

Rajasthan News: जोधपुर में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहरा गया है. कायलाना में सिर्फ 4 दिन, तख्त सागर में 3 दिन का पानी बचा है. प्रशासन अलर्ट पर है, टैंकरों से सप्लाई जारी है. अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई तेज, 22 मई से सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 17, 2026, 08:16 PM|Updated: May 17, 2026, 08:16 PM
जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी
Image Credit: Jodhpur Water Supply Shutdown

Jodhpur News: जोधपुर में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट को लेकर प्रशासन और जलदाय विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं. जलदाय विभाग के सेक्शन इंजीनियर राजेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि 16 मई 2026 की स्थिति में शहर की पेयजल सप्लाई के लिए कायलाना में मात्र 4 दिन, तख्त सागर में 3 दिन और सुरपुरा डिग्गी में 6 दिन का पानी स्टोरेज शेष है.

जलापूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 18 मई को निर्धारित शटडाउन लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि नहर का पानी 20 मई की रात अथवा 21 मई की सुबह तक जोधपुर की डिग्गियों में पहुंचने की संभावना है. इसके बाद 21 मई को आवश्यक शटडाउन लिया जाएगा और 22 मई से शहर की पेयजल सप्लाई सामान्य रूप से संचालित की जाएगी. जलदाय विभाग ने बताया कि समस्याग्रस्त इलाकों में 11 मई से लगातार टैंकरों के जरिए पेयजल सप्लाई की जा रही है ताकि आमजन को राहत मिल सके.

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पानी की बर्बादी रोकने के लिए 18 टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. विभाग ने इस वर्ष अब तक 426 अवैध कनेक्शन काटे हैं और 5 एफआईआर भी दर्ज करवाई गई हैं, जिससे पानी चोरी और दुरुपयोग पर काफी हद तक रोक लगी है. इधर, रविवार को जिला कलक्टर आलोक रंजन और पुलिस आयुक्त शरत कविराज ने पुलिस आयुक्तालय में संयुक्त समीक्षा बैठक लेकर जिले की पेयजल व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की.

बैठक में संभावित जल संकट वाले क्षेत्रों, टैंकर संचालन, अवैध जल दोहन, पानी चोरी और समर कंटिंजेंसी कार्यों पर चर्चा की गई. जिला कलक्टर आलोक रंजन ने कहा कि भीषण गर्मी में आमजन को निर्बाध पेयजल उपलब्ध करवाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट की स्थिति नहीं बनने दी जाए और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टैंकर लगाए जाएं. बैठक में पानी चोरी और अवैध कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए.

जिला कलक्टर ने कहा कि अवैध जल दोहन के कारण आमजन की सप्लाई प्रभावित होती है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस और पीएचईडी विभाग को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस आयुक्त शरत कविराज ने कहा कि पेयजल चोरी और अवैध जल परिवहन रोकने के लिए संयुक्त टीमें बनाकर लगातार जांच अभियान चलाया जाएगा.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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