थार में उग रहा ‘लाल सोना’, लेकिन मौसम ने बजा दी खतरे की घंटी, किसानों को मिली बड़ी चेतावनी!

Jodhpur News: जोधपुर लाल सोना के रूप में प्रसिद्ध पश्चिम राजस्थान के लिए खेतों में सोना यानि अनार जो पहले राजस्थान में बहुत कम होता था. लेकिन अब समय बदलने के साथ राजस्थान का किसान भी अनार का उत्पादन करने लगा है. खास कर बात करे तो जोधपुर, जालौर, बाडमेर व जैसलमेर के थार में अब मिट्टी से लाल सोना उपजने लगा है. लेकिन किसानों की थोडी से लापरवाही या कम जगह में ज्यादा उत्पादन की प्रवर्ति उनके लिए नुकसान दायक हो सकती है.

इसी को लेकर जी मीडिया ने बातचीत की है. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान (काजरी) ने किसानों की आमदनी को दुगुना करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. केंद्र की सरकार व राज्य की सरकार दोनों ही किसानों को लेकर गंभीर है और इसी के चलते जोधपुर की केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान (काजरी) महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रही है. वैज्ञानिक जोधपुर शुष्क अनुसंधान केंद्र ( काजरी) डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि अभी वातावरण बदल रहा है तो बिमारियों का प्रकोप ज्यादा है, किसान को ध्यान देना होगा.

पौधे में इनपुट कम्पोस्ट यानि खाद हर साल तीस-चालीस किलो कम्पोस्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अनार में इन दिनों खासतौर पर मौसम में बदलाव के साथ साथ कुछ बिमारियां हैं जैसे कि ब्लैक हार्ट, पाउडरी फफूंद, फल सड़न और एन्थ्रेक्नोज व ऑयली स्पॉट (बैक्टीरियल ब्लाईट) एक प्रमुख रोग है. जिनकी वजह से उत्पादन पर भी असर पडता है. इसके साथ ही फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं होने से बाजार में दाम भी बहुत कम मिलते हैं.

किसानों को ना केवल अपनी फसल को बिमारियों से बचाव करना आवश्यक है बल्कि एक पौधे से 80 से 100 अनार ही तैयार करने चाहिए. ताकि फसल अच्छी हो और मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा अन्यथा किसानों को नुकसान भी उठाना पड सकता है. काजरी उनके लिए समय समय पर रिसर्च करने के साथ ही उनको मार्गदर्शन भी देता है ताकि पश्चिम राजस्थान में अनार की पैदावार बढ़ने के साथ किसानों को अधिक से अधिक लाभ भी मिल सके. इनपुट के नाम पर सरकारी संस्था है तो हमारा उद्देश्य होता है कि कम से कम इनपुट लागत लगे और अधिक से अधिक अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस हो तो किसान देखकर जाता है कि कैसे अनार की उपज हो सके.

