जोधपुर में युवक पर चढ़ रहा था वेलेंटाइन डे का भूत! महिला ने ऐसे उतारा कि जिंदगी भर रखेगा याद!

Jodhpur News: जोधपुर के मेडिकल कॉलेज रोड पर एक अजीब घटना सामने आई है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. बताया जा रहा है कि यह मामला वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले का है. सड़क के बीच एक महिला ने एक युवक की पिटाई कर दी. आरोप है कि युवक ने पहले महिला की एक्टिवा की चाबी निकाल ली और फिर टॉफी देकर उसे प्रपोज करने लगा. यहीं से विवाद शुरू हो गया.

एक्टिवा की चाबी निकाल महिला को दी टॉफी

मिली जानकारी के अनुसार महिला अपनी एक्टिवा के पास खड़ी थी. उसी दौरान एक युवक वहां आया. कहा जा रहा है कि युवक ने अचानक एक्टिवा की चाबी निकाल ली. इसके बाद उसने महिला को टॉफी दी और अपने मन की बात कहने की कोशिश की. युवक की यह हरकत महिला को बिल्कुल पसंद नहीं आई.

महिला ने वहीं पकड़ कर जड़े थप्पड़

महिला ने तुरंत उसका विरोध किया. बात बढ़ने पर उसने युवक को वहीं सड़क पर पकड़ लिया और थप्पड़ मारने शुरू कर दिए. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिला गुस्से में युवक को टॉफी खिलाने की कोशिश करती है और साथ ही उसे थप्पड़ भी मारती है. घटना के दौरान आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए.

वैलेंटाइन डे से पहले उतर गया युवक का भूत

यह घटना वैलेंटाइन डे से ठीक पहले की बताई जा रही है. ऐसे मौके पर टॉफी देकर प्रपोज करना युवक को भारी पड़ गया. लोगों का कहना है कि बिना किसी की अनुमति उसके साथ इस तरह की हरकत करना गलत है. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने दोनों के बीच सुलह कराने और मामला शांत करने की कोशिश भी की.

इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला का गुस्सा साफ नजर आता है. युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा है. हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. वीडियो में आपत्तिजनक शब्द होने के कारण उसे यहां दिखाया नहीं जा सकता.

