Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जोधपुर में युवक पर चढ़ रहा था वेलेंटाइन डे का भूत! महिला ने ऐसे उतारा कि जिंदगी भर रखेगा याद!

Rajasthan News: जोधपुर मेडिकल कॉलेज रोड पर वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले महिला ने युवक को सड़क पर पकड़कर टॉफी खिलाते-खिलाते थप्पड़ मारे. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखाई दे रहा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 13, 2026, 11:37 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 11:37 PM IST

Trending Photos

देखते ही देखते आसमान से जमीन पर आ गिरे साने-चांदी के रेट! जानें क्या हैं आज के ताजा भाव
6 Photos
Jaipur gold silver rate today

देखते ही देखते आसमान से जमीन पर आ गिरे साने-चांदी के रेट! जानें क्या हैं आज के ताजा भाव

राजस्थान में फिर से करवट लेगा मौसम, इस दिन से फिर हो सकती है बारिश, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर से करवट लेगा मौसम, इस दिन से फिर हो सकती है बारिश, अलर्ट जारी

राजस्थान पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट, मंत्री किरोड़ी ने CM को लिखे पत्र में बड़े-बड़े नामों का किया खुलासा!
6 Photos
kirodi lal meena

राजस्थान पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट, मंत्री किरोड़ी ने CM को लिखे पत्र में बड़े-बड़े नामों का किया खुलासा!

राजस्थान पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, जानिए डेट, जरूरी नियम और योग्यता, पढ़े A टू Z
7 Photos
Rajasthan panchayat chunav

राजस्थान पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, जानिए डेट, जरूरी नियम और योग्यता, पढ़े A टू Z

जोधपुर में युवक पर चढ़ रहा था वेलेंटाइन डे का भूत! महिला ने ऐसे उतारा कि जिंदगी भर रखेगा याद!

Jodhpur News: जोधपुर के मेडिकल कॉलेज रोड पर एक अजीब घटना सामने आई है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. बताया जा रहा है कि यह मामला वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले का है. सड़क के बीच एक महिला ने एक युवक की पिटाई कर दी. आरोप है कि युवक ने पहले महिला की एक्टिवा की चाबी निकाल ली और फिर टॉफी देकर उसे प्रपोज करने लगा. यहीं से विवाद शुरू हो गया.

एक्टिवा की चाबी निकाल महिला को दी टॉफी

मिली जानकारी के अनुसार महिला अपनी एक्टिवा के पास खड़ी थी. उसी दौरान एक युवक वहां आया. कहा जा रहा है कि युवक ने अचानक एक्टिवा की चाबी निकाल ली. इसके बाद उसने महिला को टॉफी दी और अपने मन की बात कहने की कोशिश की. युवक की यह हरकत महिला को बिल्कुल पसंद नहीं आई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

महिला ने वहीं पकड़ कर जड़े थप्पड़

महिला ने तुरंत उसका विरोध किया. बात बढ़ने पर उसने युवक को वहीं सड़क पर पकड़ लिया और थप्पड़ मारने शुरू कर दिए. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिला गुस्से में युवक को टॉफी खिलाने की कोशिश करती है और साथ ही उसे थप्पड़ भी मारती है. घटना के दौरान आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए.

वैलेंटाइन डे से पहले उतर गया युवक का भूत

यह घटना वैलेंटाइन डे से ठीक पहले की बताई जा रही है. ऐसे मौके पर टॉफी देकर प्रपोज करना युवक को भारी पड़ गया. लोगों का कहना है कि बिना किसी की अनुमति उसके साथ इस तरह की हरकत करना गलत है. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने दोनों के बीच सुलह कराने और मामला शांत करने की कोशिश भी की.

इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला का गुस्सा साफ नजर आता है. युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा है. हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. वीडियो में आपत्तिजनक शब्द होने के कारण उसे यहां दिखाया नहीं जा सकता.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news