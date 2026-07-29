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जीरा-सौंफ GI Tag विवाद ने पकड़ा तूल! राजस्थान ने गुजरात के दावों को दी खुली चुनौती, जानें क्या है पूरा मामला?

Rajasthan News: गुजरात के उंझा जीरा और सौंफ को मिले GI टैग पर नया विवाद खड़ा हो गया है. जोधपुर के SABC ने वैज्ञानिक आधार पर सवाल उठाते हुए GI रजिस्ट्रार से रिव्यू की मांग की है. संस्था का दावा है कि राजस्थान के उत्पादों की तुलना में उंझा की बेहतर गुणवत्ता के वैज्ञानिक प्रमाण पेश नहीं किए गए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Jul 29, 2026, 03:46 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 03:46 PM IST
जीरा-सौंफ GI Tag विवाद ने पकड़ा तूल! राजस्थान ने गुजरात के दावों को दी खुली चुनौती, जानें क्या है पूरा मामला?
Image Credit: राजस्थान ने गुजरात के उंझा जीरा और सौंफ को GI टैग मिलने को दी चुनौती.

Cumin-Fennel GI Tag: गुजरात के मेहसाना जिले के उंझा शहर के जीरा और सौंफ को मिले भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग को लेकर राजस्थान और गुजरात के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है. जोधपुर स्थित साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर (SABC) ने जीआई टैग दिए जाने की प्रक्रिया और इसके आधार पर किए गए गुणवत्ता संबंधी दावों पर सवाल उठाते हुए जीआई रजिस्ट्रार के समक्ष रिव्यू की मांग की है. सेंटर की ओर से इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उंझा के जीरा और सौंफ की विशेष सुगंध, स्वाद और गुणवत्ता को राजस्थान व हरियाणा जैसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की उपज से बेहतर साबित करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए.

क्या बोले SABC के संस्थापक निदेशक डॉ. भागीरथ चौधरी?
SABC के संस्थापक निदेशक डॉ. भागीरथ चौधरी के अनुसार, जीआई टैग के लिए किए गए कई दावों के समर्थन में तुलनात्मक वैज्ञानिक अध्ययन, प्रतिनिधि सैंपलिंग, प्रयोगशाला रिपोर्ट और सांख्यिकीय विश्लेषण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. उनका कहना है कि किसी उत्पाद की भौगोलिक विशिष्टता निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक तथ्यों और उत्पादन क्षेत्र से उसके सीधे संबंध को प्रमाणित करना जरूरी है.

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सौंफ को लेकर छह प्रमुख सवाल
SABC की रिपोर्ट में सबसे प्रमुख सवाल यह उठाया गया है कि राजस्थान के सिरोही जिले और पश्चिमी राजस्थान के अन्य इलाकों से बड़ी मात्रा में प्रीमियम सौंफ गुजरात की उंझा मंडी में पहुंचती है. ऐसे में उत्पादन स्थल और व्यापारिक मंडी के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए. रिपोर्ट के अनुसार, यदि किसी उत्पाद का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है और उसका व्यापार गुजरात की मंडी से होता है तो केवल मंडी के आधार पर उत्पाद की भौगोलिक विशिष्टता तय करने पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

रिपोर्ट के दावों पर जताई आपत्ति
रिपोर्ट में उंझा की सौंफ की गुणवत्ता को गुजरात की मिट्टी, जलवायु और पारंपरिक कृषि पद्धतियों से जोड़ने के दावे पर भी आपत्ति जताई गई है. SABC का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान सहित अन्य क्षेत्रों में भी समान कृषि-जलवायु परिस्थितियां मौजूद हैं. इसके बावजूद उंझा की सौंफ को राजस्थान और हरियाणा की सौंफ से बेहतर साबित करने के लिए कोई ठोस तुलनात्मक वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया.

आवश्यत तेल मात्रा पर भी उठाए सवाल
इसके अलावा सौंफ में वॉलेटाइल ऑयल और आवश्यक तेल की मात्रा को लेकर किए गए दावों पर भी रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं. बेहतर सुगंध, मीठे स्वाद और अधिक वॉलेटाइल ऑयल जैसे दावों के समर्थन में पर्याप्त तुलनात्मक लैब रिपोर्ट, वैज्ञानिक सैंपलिंग और सांख्यिकीय विश्लेषण उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जीआई आवेदन में जिन DUS यानी विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता संबंधी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, वे मुख्य रूप से किसी पौधे या किस्म की पहचान के लिए उपयोगी होती हैं. इन्हें किसी उत्पाद की भौगोलिक विशिष्टता सिद्ध करने का अकेला आधार नहीं माना जा सकता. SABC ने इन सभी दावों की स्वतंत्र और वैज्ञानिक समीक्षा कराने की मांग की है.

जीरा उत्पादन में राजस्थान की बड़ी हिस्सेदारी
विवाद केवल सौंफ तक सीमित नहीं है. पश्चिमी राजस्थान के किसान और जीरा मंडी से जुड़े व्यापारी भी उंझा को जीआई टैग मिलने पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि देश में जीरे के उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी बेहद महत्वपूर्ण है और पश्चिमी राजस्थान जीरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है. इसी तरह सौंफ का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन राजस्थान के विभिन्न जिलों में होता है.

जोधपुर के व्यापारियों और किसानों का कहना है कि यदि जीआई टैग से किसानों को बेहतर बाजार, उचित मूल्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है तो राजस्थान के किसानों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए. उनका तर्क है कि बाड़मेर, जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में उत्पादित जीरा और सौंफ की अपनी अलग पहचान है. ऐसे में इन क्षेत्रों के उत्पादों को भी वैज्ञानिक आधार पर जीआई टैग के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए.

‘किसी राज्य का विरोध नहीं, किसानों के सम्मान की बात’
SABC के संस्थापक निदेशक डॉ. भागीरथ चौधरी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य गुजरात या किसी अन्य राज्य का विरोध करना नहीं है. उनका कहना है कि यदि गुजरात के जीरे और सौंफ को उनके वास्तविक भौगोलिक और वैज्ञानिक आधार पर जीआई टैग मिला है तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है. आपत्ति उस दावे पर है जिसमें गुजरात के उत्पाद को राजस्थान की उपज से बेहतर बताया गया है, जबकि इसके समर्थन में पर्याप्त वैज्ञानिक तथ्य सामने नहीं रखे गए.

जीआई टैग किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक पहचान से जुड़ा होता है. इसके लिए उत्पाद की गुणवत्ता, विशेषता या प्रतिष्ठा का संबंध उसके मूल भौगोलिक क्षेत्र से होना आवश्यक है. कृषि, खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों को जीआई टैग दिया जा सकता है. इसका उद्देश्य उत्पाद की पहचान को कानूनी संरक्षण देना, उसकी नकल रोकना और उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है.

अब राजस्थान के किसानों और व्यापारियों की नजर जीआई रजिस्ट्रार के समक्ष उठाए गए इस रिव्यू पर है. यदि समीक्षा में SABC की आपत्तियों पर विचार होता है तो पश्चिमी राजस्थान के जीरा और सौंफ उत्पादकों के लिए भी जीआई टैग की मांग को नई दिशा मिल सकती है. वहीं, विवाद का मूल सवाल यही है कि जीआई टैग किसी व्यापारिक मंडी की पहचान पर आधारित होना चाहिए या उस वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र पर, जहां उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता विकसित होती है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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