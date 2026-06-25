/अशोक गहलोत का भाजपा सरकार पर हमला, कहा- मुख्यमंत्री नहीं, RSS चला रहा है राजस्थान

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Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को जोधपुर से रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में प्रदेश की भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री, एसीबी, आरएसएस, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर तीखा हमला बोला. गहलोत ने कहा कि राजनीति में बिना तथ्यों के झूठे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास तथ्य हैं, तो उन्हीं के आधार पर बात करनी चाहिए.
गहलोत ने भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा का नाम लेते हुए कहा कि वह सरकार में नहीं थे, तब भी लगातार आरोप लगाते थे और अब भी वही कर रहे हैं. यह उनकी कार्यशैली बन चुकी है और बिना तथ्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोप लगाना उचित नहीं है. कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और किरोड़ी लाल मीणा को अपनी कार्यप्रणाली पर विचार करना चाहिए.
पूर्व मुख्यमंत्री ने एसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में छापों के दौरान वसूली होने की बातें सामने आई हैं. जब ऐसे मामले सामने आए, तो एसीबी भी दबाव में काम करने की बात कही जाने लगी. गहलोत ने आरोप लगाया कि एसीबी के महानिदेशक पूरी तरह मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री के दबाव में काम कर रहे हैं तथा विभाग के अधिकारी भी असहज स्थिति में हैं.
उन्होंने दावा किया कि एसीबी के भीतर का माहौल बेहद खराब है और अधिकारियों पर दबाव डालकर कार्रवाई करवाई जा रही है. आयोग यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी उचित नहीं मानता, तब भी दबाव बनाकर गिरफ्तारी करवाई जा रही है. उन्होंने महेश जोशी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद दोबारा एसीबी द्वारा गिरफ्तारी करना समझ से परे है.
राजस्थान में राज RSS वाले कर रहे, ये खाली मुखौटे हैं— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 25, 2026
जोधपुर में आज मीडिया से बातचीत की:
अशोक गहलोत का जवाब: देखिए राजनीति में जो है, झूठे आरोप नहीं लगाए जाते हैं। अगर आपके पास तथ्य है, तो उस पर बात करो। किरोड़ी मीणा जी जब सरकार में नहीं थे, तब भी वो लगातार आरोप लगाते थे। उनकी… pic.twitter.com/QhdomzRZ1P
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गहलोत ने कहा कि अपने तीन बार के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने कभी एसीबी के काम में हस्तक्षेप नहीं किया. अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान में वास्तविक सत्ता आरएसएस चला रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल "मुकुट" बनकर रह गए हैं और ट्रांसफर, पोस्टिंग तथा भ्रष्टाचार से जुड़े फैसलों पर भी आरएसएस का प्रभाव दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के हालात बेहद गंभीर हैं और जनता आगामी चुनाव में भाजपा सरकार को बदल देगी, चाहे मुख्यमंत्री बदल दिया जाए या नहीं...
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़े मामलों सहित कई बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे रही. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में भी भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं. कानून-व्यवस्था पर हमला बोलते हुए गहलोत ने कहा कि गांव से लेकर जयपुर तक लोग परेशान हैं.
प्रदेश में हत्या, दुष्कर्म, डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से हालात सुधारने का आग्रह करते हुए कहा कि विपक्ष प्रदेशहित में नैतिक रूप से हर सकारात्मक प्रयास का समर्थन करेगा.
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