Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /अशोक गहलोत का भाजपा सरकार पर हमला, कहा- मुख्यमंत्री नहीं, RSS चला रहा है राजस्थान

अशोक गहलोत का भाजपा सरकार पर हमला, कहा- मुख्यमंत्री नहीं, RSS चला रहा है राजस्थान

Rajasthan Politics: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री, एसीबी, आरएसएस, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर तीखा हमला बोला.

Edited byAman SinghReported byLokesh Kumar
Published: Jun 25, 2026, 02:20 PM|Updated: Jun 25, 2026, 02:20 PM
अशोक गहलोत का भाजपा सरकार पर हमला, कहा- मुख्यमंत्री नहीं, RSS चला रहा है राजस्थान
Image Credit: Ashok GehlotSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को जोधपुर से रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में प्रदेश की भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री, एसीबी, आरएसएस, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर तीखा हमला बोला. गहलोत ने कहा कि राजनीति में बिना तथ्यों के झूठे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास तथ्य हैं, तो उन्हीं के आधार पर बात करनी चाहिए.

गहलोत ने भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा का नाम लेते हुए कहा कि वह सरकार में नहीं थे, तब भी लगातार आरोप लगाते थे और अब भी वही कर रहे हैं. यह उनकी कार्यशैली बन चुकी है और बिना तथ्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोप लगाना उचित नहीं है. कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और किरोड़ी लाल मीणा को अपनी कार्यप्रणाली पर विचार करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व मुख्यमंत्री ने एसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में छापों के दौरान वसूली होने की बातें सामने आई हैं. जब ऐसे मामले सामने आए, तो एसीबी भी दबाव में काम करने की बात कही जाने लगी. गहलोत ने आरोप लगाया कि एसीबी के महानिदेशक पूरी तरह मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री के दबाव में काम कर रहे हैं तथा विभाग के अधिकारी भी असहज स्थिति में हैं.

उन्होंने दावा किया कि एसीबी के भीतर का माहौल बेहद खराब है और अधिकारियों पर दबाव डालकर कार्रवाई करवाई जा रही है. आयोग यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी उचित नहीं मानता, तब भी दबाव बनाकर गिरफ्तारी करवाई जा रही है. उन्होंने महेश जोशी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद दोबारा एसीबी द्वारा गिरफ्तारी करना समझ से परे है.

गहलोत ने कहा कि अपने तीन बार के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने कभी एसीबी के काम में हस्तक्षेप नहीं किया. अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान में वास्तविक सत्ता आरएसएस चला रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल "मुकुट" बनकर रह गए हैं और ट्रांसफर, पोस्टिंग तथा भ्रष्टाचार से जुड़े फैसलों पर भी आरएसएस का प्रभाव दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के हालात बेहद गंभीर हैं और जनता आगामी चुनाव में भाजपा सरकार को बदल देगी, चाहे मुख्यमंत्री बदल दिया जाए या नहीं...

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़े मामलों सहित कई बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे रही. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में भी भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं. कानून-व्यवस्था पर हमला बोलते हुए गहलोत ने कहा कि गांव से लेकर जयपुर तक लोग परेशान हैं.

प्रदेश में हत्या, दुष्कर्म, डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से हालात सुधारने का आग्रह करते हुए कहा कि विपक्ष प्रदेशहित में नैतिक रूप से हर सकारात्मक प्रयास का समर्थन करेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

सवाई माधोपुर के अग्निवीर रामवीर गुर्जर का शानदार स्वागत, 4KM लंबा जुलूस निकला

Jaipur News: मुहाना से सीधे अयोध्या पहुंच गये थे जयपुर के 4 बच्चे, 500 रुपये लेकर निकले थे घर से

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

'वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर मुकदमे हटाने की बात कर रहा था, वो आदमी आज हम पर उंगली उठा रहा है' - गोविंद सिंह डोटासरा

राजस्थान में डूब गई सोने-चांदी की नैया, लुढ़ककर यहां थमे रेट, जानें 24 जून के लेटेस्ट प्राइस

जोधपुर में हादसे के बाद बवाल, मारपीट के आरोप में भड़की भीड़ ने स्कॉर्पियो उलट दी

पांचना बांध आंदोलन में किसानों की बड़ी जीत, सरकार के आश्वासन पर 20 दिन बाद उठा धरना, 6 दिन में पानी छोड़ने का वादा

जयपुर मेट्रो फेज-2 का तोहफा, इन इलाकों की प्रॉपर्टी बनेगी सोना, ट्रैफिक होगा खत्म

औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, जयपुर सर्राफा बाजार में आई भारी गिरावट, तुरंत चेक करें आज का रेट

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

Alwar: विधवा बहू पर जेठ ने चाकू से किए कई वार, 3 महीने पहले हुई थी पति की मौत

कोर्ट का बड़ा एक्शन! चितावा SHO और पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश, हिरासत में मारपीट का आरोप

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO

ट्रेन में नकली पापा बनकर बैठा था आदमी, 5 साल के बच्चे को ले जा रहा था पर RPF ने पकड़ लिया

बीकानेर में मजदूर मां की गैर मौजूदगी में घर में घुसा अधेड़, 13 साल की मासूम बच्ची का किया रेप

कौन है जय मूंदड़ा ? नौकरी छोड़ आयरलैंड की T-20 टीम में बनाई जगह, अब भारत के खिलाफ दिखाएंगे दम !

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Jobs: राजस्थान में खुला नौकरियों का खजाना, जूनियर इंजीनियर से जूनियर असिस्टेंट तक होंगी 2005 नई भर्तियां

39 साल बाद गोठड़ा में गूंजा शहीद सुमेर सिंह का नाम, प्रतिमा अनावरण के साथ वीरांगना को मिला सम्मान

Jaipur Metro: जयपुर मेट्रो फेज-2 का पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे शिलान्यास

बारां में चारागाह भूमि को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 महिला समेत 11 लोग घायल

Rajasthan Weather Update: आखिरकार आ गया मानसून! राजस्थान के इन संभागों में आज से शुरू होगी झमाझम बारिश

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

राजस्थान में IAS समित शर्मा ने दी सस्ती दवाओं की बड़ी सौगात, हर जिले में खुलेंगे जन औषधि केंद्र

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 दिन से ज्यादा APO में नहीं रह सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

जयपुर की 30 से ज्यादा कॉलोनियों में आज बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन

जयपुर मर्डर मिस्ट्री: होटल के कमरे में मिला कारोबारी का शव, वारदात के बाद दोस्तों का 'फेसबुक लाइव' उड़ा रहा होश!

रामगढ़ बांध क्षेत्र में चार पैंथरों की अचानक एंट्री, जमवाय माता मंदिर के पास फैली दहशत

राजस्थान में अगले कुछ घंटों में बदल जाएगा मौसम! 24 जिलों में गरज-चमक, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

डीग में बेकाबू कार ने 10 लोगों में मारी टक्कर, परिक्रमा कर रहे 5 श्रद्धालु गंभीर घायल

Jaipur Traffic Alert: आज और कल भूलकर भी न लें इन रास्तों का रुख, जाम में फंस सकते हैं कई घंटे!

Pali: ससुराल आए युवक को ग्रामीणों ने रस्सी से खड़की के बांधा, फिर रातभर की मारपीट

Rajasthan: 50 किलोमीटर दूर नौकरी, मासूम बच्चे के साथ मंत्री से गुहार लगाने पहुंची महिला कर्मचारी!

TAGS:
rajasthan politics
Ashok gehlot
Jodhpur News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Dholpur: पत्नी की हत्या पति 17 महीने से था फरार, अब आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे
Rajasthan Crime
2
rajasthan politics
3
Sikar news
4
Rajasthan news
5
Jhunjhunu News