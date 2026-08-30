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जोधपुर-कोटा में टिकट से पहले ही घमासान, BJP-कांग्रेस में बढ़ी बगावत की आहट

राजस्थान के जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण से पहले ही भाजपा-कांग्रेस में सियासी घमासान तेज हो गया है. जोधपुर में संभावित उम्मीदवारों को फोन पर नामांकन की सूचना दिए जाने की चर्चा है, वहीं कांग्रेस में बाहरी प्रत्याशियों को टिकट देने की संभावना पर विरोध शुरू हो गया है. कोटा के वार्ड 23 में भाजपा के संभावित बाहरी उम्मीदवार के विरोध में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया .
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Aug 30, 2026, 05:19 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 05:19 PM IST
जोधपुर-कोटा में टिकट से पहले ही घमासान, BJP-कांग्रेस में बढ़ी बगावत की आहट
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है. दोनों ही दलों ने अभी तक आधिकारिक रूप से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार संभावित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से फोन कर पार्टी के बैनर तले नामांकन दाखिल करने की सूचना दी जा रही है. इसके बाद दावेदारों और समर्थकों में उत्साह बढ़ गया है.

कांग्रेस में टिकट को लेकर असंतोष के स्वर भी सामने आने लगे हैं. कुछ वार्डों में बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने की संभावना का स्थानीय कार्यकर्ताओं और दावेदारों की ओर से विरोध किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने पूर्व विधायक के निवास पर पहुंचकर अपना आक्रोश जताया और टिकट वितरण को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया. इससे पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी सामने आई है.

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प्रत्याशियों और समर्थकों की भारी भीड़
वहीं, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही दलों के प्रमुख नेताओं व विधायकों के निवास पर संभावित प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ जुट रही है, जिन दावेदारों को टिकट मिलने की उम्मीद है, वे सुबह से ही नेताओं से संपर्क साधने और अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं.

हालांकि दोनों पार्टियां फिलहाल आधिकारिक तौर पर टिकट की पुष्टि नहीं कर रही हैं, लेकिन फोन पर उम्मीदवारों को सूचना दिए जाने की चर्चाओं से चुनावी माहौल और गरमा गया है. अब सभी की नजरें दोनों दलों की अधिकृत सूची पर टिकी हैं.

कोटा में जमकर विरोध-प्रदर्शन
इधर,कोटा नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रत्याशी सूची को लेकर वार्ड 23 में भारी राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. वार्ड में किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट मिलने की सुगबुगाहट से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय निवासियों ने पार्क में एकत्रित होकर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया.

​प्रदर्शनकारियों ने याद दिलाया कि शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने संबंधित वार्ड के ही किसी स्थानीय निवासी को प्रत्याशी बनाने का आश्वासन दिया था. इसके बावजूद बड़े जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने चहेतों को प्राथमिकता दिए जाने की चर्चाओं से क्षेत्रीय लोगों में गहरा असंतोष है.

​एकत्रित मतदाताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि यदि पार्टी ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता नहीं दी, तो वे न केवल भाजपा प्रत्याशी का खुलकर विरोध करेंगे, बल्कि संपूर्ण मतदान का बहिष्कार करेंगे. इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में भारी उठापटक का दौर शुरू हो गया है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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