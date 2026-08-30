/जोधपुर-कोटा में टिकट से पहले ही घमासान, BJP-कांग्रेस में बढ़ी बगावत की आहट

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है. दोनों ही दलों ने अभी तक आधिकारिक रूप से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार संभावित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से फोन कर पार्टी के बैनर तले नामांकन दाखिल करने की सूचना दी जा रही है. इसके बाद दावेदारों और समर्थकों में उत्साह बढ़ गया है.

कांग्रेस में टिकट को लेकर असंतोष के स्वर भी सामने आने लगे हैं. कुछ वार्डों में बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने की संभावना का स्थानीय कार्यकर्ताओं और दावेदारों की ओर से विरोध किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने पूर्व विधायक के निवास पर पहुंचकर अपना आक्रोश जताया और टिकट वितरण को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया. इससे पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी सामने आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रत्याशियों और समर्थकों की भारी भीड़

वहीं, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही दलों के प्रमुख नेताओं व विधायकों के निवास पर संभावित प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ जुट रही है, जिन दावेदारों को टिकट मिलने की उम्मीद है, वे सुबह से ही नेताओं से संपर्क साधने और अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं.

हालांकि दोनों पार्टियां फिलहाल आधिकारिक तौर पर टिकट की पुष्टि नहीं कर रही हैं, लेकिन फोन पर उम्मीदवारों को सूचना दिए जाने की चर्चाओं से चुनावी माहौल और गरमा गया है. अब सभी की नजरें दोनों दलों की अधिकृत सूची पर टिकी हैं.

कोटा में जमकर विरोध-प्रदर्शन

इधर,कोटा नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रत्याशी सूची को लेकर वार्ड 23 में भारी राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. वार्ड में किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट मिलने की सुगबुगाहट से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय निवासियों ने पार्क में एकत्रित होकर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया.

​प्रदर्शनकारियों ने याद दिलाया कि शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने संबंधित वार्ड के ही किसी स्थानीय निवासी को प्रत्याशी बनाने का आश्वासन दिया था. इसके बावजूद बड़े जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने चहेतों को प्राथमिकता दिए जाने की चर्चाओं से क्षेत्रीय लोगों में गहरा असंतोष है.

​एकत्रित मतदाताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि यदि पार्टी ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता नहीं दी, तो वे न केवल भाजपा प्रत्याशी का खुलकर विरोध करेंगे, बल्कि संपूर्ण मतदान का बहिष्कार करेंगे. इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में भारी उठापटक का दौर शुरू हो गया है.