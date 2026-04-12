Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का जोधपुर दौरा, PM मोदी के रैली को लेकर ली अहम बैठक

Rajasthan Politics: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे. मदन राठौड़ ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपते हुए पीएम की रैली में जोधपुर देहात से 40 हजार कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 12, 2026, 07:40 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 07:40 PM IST

Trending Photos

Jaisalmer: कभी उठाता तो कभी चिल्लाता, मां के शव से 3 दिन लिपटकर रोता रहा बेबी कैमल
7 Photos
Jaisalmer News

Jaisalmer: कभी उठाता तो कभी चिल्लाता, मां के शव से 3 दिन लिपटकर रोता रहा बेबी कैमल

राजस्थान में बदला मौसम! कोटा-बाड़मेर सबसे गर्म, जानें Weather का ताजा अपडेट
5 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बदला मौसम! कोटा-बाड़मेर सबसे गर्म, जानें Weather का ताजा अपडेट

Rajasthan: जन्म के बाद मां ने छोड़ा साथ, अब जिंदगी की जंग जीतकर जंगल पर राज करेंगे 'भीम-स्कंधी'
7 Photos
jaipur news

Rajasthan: जन्म के बाद मां ने छोड़ा साथ, अब जिंदगी की जंग जीतकर जंगल पर राज करेंगे 'भीम-स्कंधी'

जयपुर की इस जगह पर मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!
6 Photos
jaipur news

जयपुर की इस जगह पर मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का जोधपुर दौरा, PM मोदी के रैली को लेकर ली अहम बैठक

Rajasthan Politics: राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला कमेटी ग्रामीण उत्तर व दक्षिण व जोधपुर शहर की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

मदन राठौड़ ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपते हुए पीएम की रैली में जोधपुर देहात से 40 हजार कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया. बैठक में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, पाली सांसद पी.पी. चौधरी, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी और प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राठौड़ ने रिफाइनरी परियोजना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व में गलत एमओयू से राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ा, जबकि भाजपा सरकार ने संशोधन कर इसे लाभकारी बनाया, जिससे राजस्थान को बड़ा आर्थिक फायदा हुआ. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी शुरू होने से पेट्रोल, डीजल सहित विभिन्न उत्पाद मिलेंगे.

करीब 40 हजार प्रत्यक्ष व 50 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इसके साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news