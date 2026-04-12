भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का जोधपुर दौरा, PM मोदी के रैली को लेकर ली अहम बैठक

Rajasthan Politics: राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला कमेटी ग्रामीण उत्तर व दक्षिण व जोधपुर शहर की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

मदन राठौड़ ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपते हुए पीएम की रैली में जोधपुर देहात से 40 हजार कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया. बैठक में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, पाली सांसद पी.पी. चौधरी, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी और प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे.

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राठौड़ ने रिफाइनरी परियोजना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व में गलत एमओयू से राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ा, जबकि भाजपा सरकार ने संशोधन कर इसे लाभकारी बनाया, जिससे राजस्थान को बड़ा आर्थिक फायदा हुआ. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी शुरू होने से पेट्रोल, डीजल सहित विभिन्न उत्पाद मिलेंगे.

करीब 40 हजार प्रत्यक्ष व 50 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इसके साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही.