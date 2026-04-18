/कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- कांग्रेस की नीयत साफ नजर आती है

Rajasthan Politics: जोधपुर दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा. मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को भ्रामक और निंदनीय बताया.
Rajasthan Politics: राजस्थान के जोधपुर दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधित बिल को पारित नहीं होने देने में कांग्रेस की नीयत साफ नजर आती है और वह बैठकों का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच रही है.
मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को भ्रामक और निंदनीय बताते हुए कहा कि संसद की बहस में कहीं भी विपक्ष से राय नहीं लेने का मुद्दा सामने नहीं आया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, जिससे कांग्रेस का दोहरा रवैया उजागर होता है. मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इतिहास में कई बार महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं होने दिया और अब भी वही रुख जारी है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं का अनादर किया है और आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. पटेल ने कहा कि देश और प्रदेश की आधी आबादी कांग्रेस को इसका जवाब देगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के बिना समाज का विकास संभव नहीं है.
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इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को मजबूती दी है, जबकि कांग्रेस केवल दिखावटी राजनीति करती रही है. उन्होंने दावा किया कि भविष्य में कांग्रेस का जनाधार और कमजोर होगा.
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