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कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान का BJP पर हमला, बोले- खेल और विकास के क्षेत्रों में सरकार विफल!

Rajasthan Politics: कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान शनिवार को जोधपुर पहुंचे. सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों, खेल प्रकोष्ठ के जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया.

Edited byAman SinghReported byLokesh Kumar
Published: Jun 06, 2026, 07:16 PM|Updated: Jun 06, 2026, 07:16 PM
कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान का BJP पर हमला, बोले- खेल और विकास के क्षेत्रों में सरकार विफल!
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान शनिवार को जोधपुर पहुंचे. सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों, खेल प्रकोष्ठ के जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया तथा भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर काम करने का आह्वान किया. इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा, खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जफर खान सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

बैठक के दौरान अमीन पठान ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और विकास कार्यों की गति थम गई है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिन वादों के आधार पर सत्ता हासिल की थी, अब उन्हीं वादों को भुला दिया गया है. ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की कथित वादाखिलाफी को उजागर करेंगे.

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खेलों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश के किसी भी स्टेडियम में उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ और खेल गतिविधियां प्रभावित हुई हैं. उन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों में हो रही देरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लगातार एडहॉक कमेटियों का गठन और भंग किया जा रहा है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं.

अमीन पठान ने कांग्रेस सरकार के दौरान गांव-गांव में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में प्रदेशभर में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा. इसके बाद राज्य स्तरीय एक बड़ा खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे. उन्होंने दावा किया कि आगामी समय में कांग्रेस संगठन और अधिक मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करेगा और जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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