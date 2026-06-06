/कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान का BJP पर हमला, बोले- खेल और विकास के क्षेत्रों में सरकार विफल!

Rajasthan Politics: कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान शनिवार को जोधपुर पहुंचे. सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों, खेल प्रकोष्ठ के जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया तथा भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर काम करने का आह्वान किया. इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा, खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जफर खान सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

बैठक के दौरान अमीन पठान ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और विकास कार्यों की गति थम गई है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिन वादों के आधार पर सत्ता हासिल की थी, अब उन्हीं वादों को भुला दिया गया है. ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की कथित वादाखिलाफी को उजागर करेंगे.

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खेलों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश के किसी भी स्टेडियम में उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ और खेल गतिविधियां प्रभावित हुई हैं. उन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों में हो रही देरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लगातार एडहॉक कमेटियों का गठन और भंग किया जा रहा है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं.

अमीन पठान ने कांग्रेस सरकार के दौरान गांव-गांव में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में प्रदेशभर में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा. इसके बाद राज्य स्तरीय एक बड़ा खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे. उन्होंने दावा किया कि आगामी समय में कांग्रेस संगठन और अधिक मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करेगा और जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगा.

