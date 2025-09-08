Zee Rajasthan
बाड़मेर में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी, सरकार के खिलाफ बोला हल्ला

Barmer News: बाड़मेर जिले में लगातार हो रही बारिश के बावजूद कांग्रेस ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. शहर की बदहाल व्यवस्थाओं और आमजन की परेशानियों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Sep 08, 2025, 07:17 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 07:17 PM IST

बाड़मेर में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी, सरकार के खिलाफ बोला हल्ला

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में लगातार हो रही बारिश के बावजूद कांग्रेस ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. शहर की बदहाल व्यवस्थाओं और आमजन की परेशानियों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला.

इस प्रदर्शन की अगुआई कांग्रेस के युवा नेता ठाकराराम माली ने की. भारी बरसात के बावजूद सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यालय पर उमड़ पड़े. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर की सड़कें, सीवरेज व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं और पेयजल आपूर्ति पूरी तरह चरमराई हुई है.

उनका कहना था कि सरकार की लापरवाही का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है और जिम्मेदार अधिकारी-जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और चेतावनी दी कि यदि हालात नहीं सुधरे तो संघर्ष और तेज किया जाएगा.

मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पुख्ता इंतजाम किए. इस बड़े विरोध कार्यक्रम में पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष गफूर अहमद समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन जनता की आवाज है और कांग्रेस हर स्तर पर उनकी समस्याओं को उठाएगी.

भारी बारिश में भी जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक रहा. पार्टी नेताओं का कहना था कि जब तक जिला मुख्यालय और ग्रामीण इलाकों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा. कांग्रेस का यह प्रदर्शन जिले की राजनीति में नई हलचल लेकर आया है और सरकार पर दबाव बनाने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBarmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

