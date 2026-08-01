/मन में ख्वाब रखना बुरा नहीं है- किस पर जोगाराम पटेल ने कसा तंज ?

Jodhpur News : जोधपुर में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी विधानसभा सत्र, यूसीसी, निकाय-पंचायत चुनाव, अशोक गहलोत के बयान और जोधपुर के विकास कार्यों सहित कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी.

अशोक गहलोत पर कसा तंज

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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चौथी बार कांग्रेस सरकार बनने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि "मन में ख्वाब रखना बुरा नहीं है, लेकिन उनका पूरा होना जनता और भगवान पर निर्भर करता है." उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिक्रिया ही इस बयान का जवाब है और इससे कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति साफ दिखाई देती है

राजस्थान में दुबारा बनेगी बीजेपी की सरकार- जोगाराम पटेल

उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में इस बार भाजपा सरकार दोबारा बनेगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में औद्योगिक विकास, जल परियोजनाओं और आर्थिक मजबूती के क्षेत्र में सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं और जनता भाजपा के काम से संतुष्ट है.

मंत्री पटेल ने बताया कि उन्होंने जोधपुर जिले की फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की समीक्षा की है. उन्होंने कहा कि नांदड़ी रोड, सालावास नाला सहित कई स्थानों पर जलभराव की समस्या का समाधान किया गया है. बाकी के कामों की भी लगातार समीक्षा की जाएगी ताकि जोधपुर का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके.

मानसून सत्र में आ सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक

मंत्री पटेल ने बताया कि राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त 2026 से शुरू होगा, जो लगभग पांच से सात दिन तक चलने की संभावना है. उन्होंने कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, इसलिए समयानुसार यह सत्र आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का विधेयक आने की संभावना है. इसके अलावा खेजड़ी संरक्षण से जुड़ा ट्री एक्ट, नई न्याय संहिता के अनुरूप राजस्थान में आवश्यक संशोधन तथा कमर्शियल टैक्सेशन से जुड़े कुछ संशोधन विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं. अंतिम एजेंडा सर्वदलीय बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में तय किया जाएगा.मंत्री पटेल ने कहा कि जनहित से जुड़े सभी मामलों का समाधान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जहां भी किसी स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही सामने आएगी, वहां जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई होगी. सरकार और न्यायालय दोनों इस विषय पर गंभीर हैं और सरकार लगातार आवश्यक कदम उठा रही है.

एक देश-एक चुनाव और एक प्रदेश-एक चुनाव अलग अवधारणा

निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के सवाल पर मंत्री पटेल ने कहा कि "एक देश-एक चुनाव अलग विषय है, जबकि एक प्रदेश-एक चुनाव अलग अवधारणा है. हमारी कोशिश रहेगी कि प्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएं. उन्होंने संकेत दिए कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठा सकती है.