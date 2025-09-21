Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बाटला हाउस में आतंकवादी घुसे थे, तो रात भर फूट-फूट कर रोई थीं सोनिया गांधी, राहुल के बयान को दिलावर ने दोहराया

Rajasthan Politics: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को जोधपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पर उनका भव्य स्वागत किया गया. भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने कार्यकर्ताओं की टीम के साथ उनका स्वागत किया. इसके अलावा, भाजपा नेता शिवकुमार सोनी सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी मंत्री से मुलाकात की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Sep 21, 2025, 11:00 AM IST | Updated: Sep 21, 2025, 11:00 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के इन इलाकों में तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी, जानें ताजा अपडेट
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान के इन इलाकों में तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी, जानें ताजा अपडेट

'फिट इंडिया - खेलो इंडिया' का जोश, अलवर की सड़कों पर दौड़े हजारों युवा, बच्चे और बुजुर्ग
6 Photos
alwar news

'फिट इंडिया - खेलो इंडिया' का जोश, अलवर की सड़कों पर दौड़े हजारों युवा, बच्चे और बुजुर्ग

जयपुर का आमेर किला क्यों बना हर ट्रैवलर की पहली पसंद? जानें इसकी 5 बड़ी वजहें
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

जयपुर का आमेर किला क्यों बना हर ट्रैवलर की पहली पसंद? जानें इसकी 5 बड़ी वजहें

राजस्थान के 7 जिलों में आज फिर येलो अलर्ट, भयंकर बारिश के साथ तेज हवा करेगी अटैक
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 7 जिलों में आज फिर येलो अलर्ट, भयंकर बारिश के साथ तेज हवा करेगी अटैक

बाटला हाउस में आतंकवादी घुसे थे, तो रात भर फूट-फूट कर रोई थीं सोनिया गांधी, राहुल के बयान को दिलावर ने दोहराया

Rajasthan Politics: जोधपुर के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र किया. उन्होंने राहुल गांधी के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब बाटला हाउस में आतंकवादियों के घुसने की घटना हुई थी, तो राहुल की मां सोनिया गांधी रात भर फूट-फूटकर रोईं. दिलावर ने इस बयान को दोहराते हुए व्यंग्य किया कि यह कांग्रेस के आतंकवादियों के प्रति विशेष प्रेम को दर्शाता है, जो शायद उनके रिश्तेदार ही थे.

कांग्रेस पर तीखा प्रहार
कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए दिलावर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में आतंकवादियों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया था और कई लोगों को वोट देने का अधिकार तक नहीं था. तीन तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता था. भीलवाड़ा की गरबा समिति के नियम—सर पर तिलक और आधार कार्ड में हिंदू होने पर प्रवेश—को जायज ठहराते हुए उन्होंने कहा कि यह उचित है.

बाटला हाउस एनकाउंटर, कांग्रेस पर बोला हमला
कांग्रेस के बयानों पर हमला बोलते हुए दिलावर ने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के घुसने पर राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी रात भर फूट-फूटकर रोईं. राहुल गांधी ने खुद यह बात बताई, जो दर्शाता है कि कांग्रेस का आतंकवादियों से विशेष प्रेम था. उन्होंने व्यंग्य किया कि शायद आतंकवादी उनके रिश्तेदार थे, इसलिए उन्हें इतना कष्ट हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्कूल समय में मंदिर-मस्जिद जाने वालों पर कार्रवाई
मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि स्कूल के समय में बालाजी मंदिर या नमाज पढ़ने के नाम पर जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दिलावर ने जोर देकर कहा कि शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

पीएम मोदी की तारीफ
मंत्री दिलावर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अब तक के विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं और उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. राम मंदिर निर्माण के 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करने, तीन तलाक कानून लागू करने और देश के विकास में योगदान को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, "जो उन्होंने किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया."

राजस्थान में शिक्षा स्तर सुधार पर जताई खुशी, तबादले परीक्षा परिणामों पर आधारित
शिक्षा मंत्री ने राजस्थान में शिक्षा के स्तर में सुधार पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में 11वें स्थान पर था, लेकिन अब शिक्षकों के प्रयासों से यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. उन्होंने घोषणा की कि अब शिक्षकों के तबादले विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों के आधार पर होंगे.शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा अन्य ड्यूटी निभाने के सवाल पर दिलावर ने कहा, "खुद शिक्षक ही बताएं कि क्या करना चाहिए. इस बारे में उनकी राय महत्वपूर्ण है."

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news