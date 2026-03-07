Madan Rathore Jodhpur Visit: राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ शनिवार को जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने हाल ही में विधानसभा में पारित 'डिस्टर्ब एरिया बिल' का पुरजोर समर्थन किया और विपक्ष की कार्यशैली पर कड़े सवाल उठाए.

डिस्टर्ब एरिया बिल

विधानसभा में पेश किए गए डिस्टर्ब एरिया बिल पर बोलते हुए राठौड़ ने स्पष्ट किया कि यह कानून किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए है. उन्होंने कहा कि जहाँ सामाजिक संतुलन बिगड़ता है और अल्पसंख्यकों (क्षेत्र विशेष के अनुसार) को प्रताड़ित कर उनके मकान औने-पौने दामों में खरीदने की कोशिश होती है, वहां सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. प्रताड़ना रोकने के लिए ऐसे क्षेत्रों में पुलिस चौकियां लगाई जाएंगी.

राठौड़ ने कड़े शब्दों में कहा, ‘अनुशासन का पालन करवाने के लिए थोड़ा बहुत भय होना जरूरी है. अनुशासनहीनता करने वाले दंडित होंगे.’

विपक्ष पर निशाना

विधानसभा और लोकसभा में विपक्ष के हंगामे और 'वॉकआउट' पर प्रदेशाध्यक्ष ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, वे केवल सुर्खियों में आने के लिए शोर-शराबा करते हैं. राजनीति में बढ़ती शब्दों की कटुता को उन्होंने 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया. उन्होंने कहा कि नीतिगत विरोध होना चाहिए, लेकिन आपसी स्नेह और मर्यादा बनी रहनी चाहिए. बता दें कि डोटासरा के निलंबन और हंगामे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि प्रदेश अध्यक्ष की गलती के लिए नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी पड़ रही है.

निकाय चुनाव और मतदाता सूची (SIR) पर स्पष्टीकरण

निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने तकनीकी अंतर समझाया. राठौड़ ने कहा कि डोटासरा जी को शायद यह नहीं पता कि SIR (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) केवल लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूचियों के लिए हुआ है. पंचायत, जिला परिषद और निकाय चुनावों की मतदाता सूचियां अलग होती हैं और निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, 'आयोग कल चुनाव करा दे, भाजपा पूरी तरह तैयार है.'

बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री

राजनीतिक चर्चाओं के बीच राठौड़ ने आत्मविश्वास से कहा कि आने वाले समय में बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होगा. उन्होंने विश्वास जताया कि जनता का भरोसा भाजपा की नीतियों के साथ है.

