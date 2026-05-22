/निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा तैयार- मदन राठौड़

Rajasthan Panchayat Chunav: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शुक्रवार को जयपुर से जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. स्वागत के बाद मीडिया से बातचीत में राठौड़ ने पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर पार्टी का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार है और चुनाव करवाने में पार्टी की ओर से कभी कोई टालमटोल नहीं की गई.

उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ओबीसी आयोग और निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी. जैसे ही आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, सरकार और पार्टी चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा संगठन स्तर पर पहले से ही चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और कार्यकर्ता भी पूरी तरह सक्रिय हैं.

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मीडिया द्वारा केंद्र सरकार की विदेश नीति और प्रधानमंत्री के विदेश दौरों को लेकर पूछे गए सवाल पर राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति को हर कोई तुरंत नहीं समझ सकता. उन्होंने कहा कि भारत की कोशिश है कि विश्व में युद्ध जैसे हालात पैदा न हों और शांति कायम रहे. प्रधानमंत्री विभिन्न देशों की यात्राएं कर अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वैश्विक स्तर पर संवाद और सहयोग बढ़े.

मदन राठौड़ ने कहा कि युद्ध किसी भी देश या समाज के हित में नहीं होता और भारत हमेशा शांति, संवाद और सहयोग की नीति पर विश्वास करता आया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व समुदाय को यही संदेश देना चाहते हैं कि संघर्ष के बजाय बातचीत और सहयोग से ही समस्याओं का समाधान संभव है.

