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परिसीमन क्यों है जरूरी ? गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताई वजह, विपक्ष पर निशाना साधते हुए दिया बड़ा बयान

Rajasthan Politics: केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन को संवैधानिक और समयबद्ध प्रक्रिया बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए परिसीमन जरूरी है तथा महिला आरक्षण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भी यह आवश्यक है.

Edited byAman SinghReported byLokesh Kumar
Published: Jul 17, 2026, 12:48 PM|Updated: Jul 17, 2026, 12:48 PM
परिसीमन क्यों है जरूरी ? गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताई वजह, विपक्ष पर निशाना साधते हुए दिया बड़ा बयान
Image Credit: Gajendra Singh ShekhawatSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया. शेखावत ने कहा कि यह पूरी तरह संवैधानिक और समयबद्ध प्रक्रिया है. बढ़ती जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए अब नए परिसीमन का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में लागू हुए परिसीमन अधिनियम में भी यह प्रावधान किया गया था कि वर्ष 2025 के बाद दोबारा परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

परिसीमन का उद्देश्य हर क्षेत्र को जनसंख्या के अनुरूप उचित प्रतिनिधित्व देना- गजेंद्र शेखावत

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जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान शेखावत ने कहा कि देश की आजादी के बाद संविधान में समय-समय पर जनसंख्या और मतदाताओं के आधार पर लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन की व्यवस्था की गई है. परिसीमन का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र को जनसंख्या के अनुरूप उचित प्रतिनिधित्व देना है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी बन सके.

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में परिसीमन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को केवल सशक्त बनाने की नहीं, बल्कि देश के विकास में नेतृत्वकारी भूमिका देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए परिसीमन आवश्यक है. इसलिए यह प्रक्रिया अब टाली नहीं जा सकती.

महिला आरक्षण विधेयक को लेकर शेखावत ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला

गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाया गया था, तब विपक्ष का वास्तविक चेहरा देश के सामने आ गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के प्रति गंभीर नहीं है और उसने विधेयक के दौरान भी बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष का "चाल और चरित्र" उसी समय उजागर हो गया था और आगामी संसद सत्र में भी उसका दोहरा रवैया एक बार फिर सामने आएगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद का सत्र प्रारंभ होने के साथ परिसीमन से जुड़े विषय पर समिति की बैठक होगी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होंगे. समिति इस विषय पर विचार-विमर्श कर आगे की प्रक्रिया तय करेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप परिसीमन की दिशा में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे.

PM मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा विकसित भारत का संकल्प

शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प तेजी से आगे बढ़ रहा है. लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधिक और प्रभावी बनाने के लिए परिसीमन एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि देशहित में इस प्रक्रिया को राजनीतिक विवाद का विषय बनाने के बजाय सभी दलों को सकारात्मक सहयोग करना चाहिए. साथ ही उन्होंने दावा किया कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान विपक्ष का दोहरा रवैया एक बार फिर देश के सामने उजागर होगा.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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