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'गधे-घोड़े, भैंस और बकरी जैसे बिकते हैं, वैसे MLA-MP बिक रहे हैं' - अशोक गहलोत

Rajasthan News: जोधपुर दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकतंत्र और दल-बदल के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. गजेंद्र सिंह शेखावत पर पानी संकट को लेकर निशाना साधा. वहीं पावटा अस्पताल और एम्स पहुंचकर बीमार प्रसूताओं का हाल जाना और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byLokesh Kumar
Published: Jun 23, 2026, 03:18 PM|Updated: Jun 23, 2026, 03:18 PM
'गधे-घोड़े, भैंस और बकरी जैसे बिकते हैं, वैसे MLA-MP बिक रहे हैं' - अशोक गहलोत
Image Credit: Ashok Gehlot Slams BJP In Jodhpur

Rajasthan Politics News: जोधपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ओर पावटा अस्पताल और एम्स में भर्ती प्रसूताओं का हाल जाना, वहीं दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सांसदों एवं विधायकों के दल बदलने के मुद्दे पर तीखी टिप्पणी की. साथ ही जोधपुर की पेयजल समस्या, एलिवेटेड रोड परियोजना और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर भी कई बयान दिए. गहलोत ने गंभीर रूप से बीमार प्रसूताओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और सरकार से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

लोकतंत्र पर उठाए सवाल
मीडिया से बातचीत के दौरान अशोक गहलोत ने पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. उन्होंने कहा, “मेरे मुंह से मत कहलवाओ, ये सरकार डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है.” गहलोत ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में विधायक और सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं. उन्होंने कहा, “गधे-घोड़े, भैंस और बकरी जैसे बिकते हैं, वैसे एमएलए-एमपी बिक रहे हैं. अगर जनता नहीं चेती तो देश का भविष्य क्या होगा, कहा नहीं जा सकता.”

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गजेंद्र सिंह शेखावत पर साधा निशाना
पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि जोधपुर की पानी की समस्या को लेकर मंत्री ने मजाक उड़ाया है, जबकि उनकी सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए 1400 करोड़ रुपए तक मंजूर किए थे. गहलोत ने कहा कि काम में देरी होने पर राज्य सरकार ने खुद आगे बढ़कर कई योजनाओं को पूरा करवाया. उन्होंने आरोप लगाया कि आम लोगों को पानी की परेशानी झेलनी पड़ रही है और इस विषय को हल्के में लिया जा रहा है.

एलिवेटेड रोड परियोजना पर भी दी सफाई
एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर गहलोत ने कहा कि उन्होंने कभी इस काम में बाधा नहीं डाली. उन्होंने बताया कि यह परियोजना उनकी पहल पर आगे बढ़ी थी और उन्होंने खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस संबंध में अनुरोध किया था. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी के श्रेय लेने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन परियोजना को लेकर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं. गहलोत ने कहा कि हाल के दिनों में उन पर लगाए गए आरोपों से लगता है कि कुछ नेता राजनीतिक रूप से घबराए हुए हैं.

प्रसूताओं का जाना हाल, सरकार से कार्रवाई की मांग
जोधपुर प्रवास के दौरान अशोक गहलोत ने पावटा अस्पताल और एम्स पहुंचकर गंभीर संक्रमण से पीड़ित प्रसूताओं और उनके परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने डॉक्टरों से मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति और इलाज की जानकारी ली. गहलोत ने कहा कि प्रसूताओं की बिगड़ती तबीयत और किडनी फेलियर जैसी स्थिति बेहद चिंताजनक है. उन्होंने सरकार से इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की.

राजस्थान की राजनीति में अब भी प्रभावशाली चेहरा
अशोक गहलोत लंबे समय से राजस्थान की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. मुख्यमंत्री पद पर तीन बार रहने के साथ-साथ उन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं. वर्तमान में भले ही वे सत्ता में नहीं हैं, लेकिन प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया लगातार चर्चा में रहती है. यही कारण है कि उनके हर बयान पर राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ जाती है और विपक्ष व सत्ता पक्ष दोनों की नजर उनके रुख पर बनी रहती है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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