Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

'गहलोत साहब टाइम पास कर रहे हैं… आरोप तो लगाएंगे ही!' BJP नेता सतीश पूनिया पूर्व CM पर बोला धावा

Rajasthan Politics News: जोधपुर एयरपोर्ट पर डॉ. सतीश पूनिया ने पायलट के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा विचार और नैतिकता की पार्टी है. डुप्लीकेट वोटरों पर कांग्रेस पर निशाना साधा. गहलोत पर तंज कसते हुए बोले - उन्हें टाइम पास के लिए आरोप लगाने पड़ते हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Nov 30, 2025, 10:30 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 10:30 PM IST

Trending Photos

आधार कार्ड पर फोटो पसंद नहीं? ये आसान ट्रिक बदल देगी तस्वीर! मिनटों में कराएं अपडेट
8 Photos
aadhar card update

आधार कार्ड पर फोटो पसंद नहीं? ये आसान ट्रिक बदल देगी तस्वीर! मिनटों में कराएं अपडेट

राजस्थान में चलेगी शीतलहर, हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट! पढ़ें शाम का मौसम का हाल
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में चलेगी शीतलहर, हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट! पढ़ें शाम का मौसम का हाल

शाहजहां दरवाजे से देग तक,अजमेर शरीफ उर्स में ऐसा क्या होता है कि दुनिया भर से आते हैं लोग?
8 Photos
Ajmer Dargah

शाहजहां दरवाजे से देग तक,अजमेर शरीफ उर्स में ऐसा क्या होता है कि दुनिया भर से आते हैं लोग?

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर, इन इलाकों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Upadte

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर, इन इलाकों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

'गहलोत साहब टाइम पास कर रहे हैं… आरोप तो लगाएंगे ही!' BJP नेता सतीश पूनिया पूर्व CM पर बोला धावा

Jodhpur News: भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया आज जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सचिन पायलट द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचार की पार्टी है तथा नैतिकता के आधार पर राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि यह सच किसी से छिपा नहीं है कि देश में घुसपैठ, नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी समस्याएं मौजूद हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया है.

डॉ. पूनिया ने कहा कि बिहार के SIR के दौरान 60 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटर पाए गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेता अक्सर डुप्लीकेट वोटरों और घुसपैठियों की पैरवी करते हैं, क्योंकि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति जुड़ी होती है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हिम्मत और साहस का काम किया है, ताकि मतदाता सूची की शुद्धता और चुनाव प्रक्रिया में नैतिकता बनी रहे. इसलिए विरोध करने की बजाय इसका स्वागत होना चाहिए.

राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी में जोधपुर से एक भी नेता को शामिल नहीं किए जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकर्ताओं की भागीदारी रहती है. उन्होंने कहा कि 200 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को शामिल करना एक चुनौती होती है, लेकिन पार्टी केवल कार्यकारिणी तक सीमित नहीं रहती. भाजपा प्रकोष्ठों और मोर्चों के माध्यम से सभी क्षेत्रों को अवसर देती है. उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बिहार के बाद अब बांग्लादेश और उत्तर प्रदेश पर नजर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार से रास्ता बंगाल की ओर जाता है और अगला अवसर बंगाल का है. उत्तर प्रदेश में शासन और राशन जैसे मुद्दों पर जनता योगी और मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करती है.

सर्वदलीय बैठक और शीतकालीन सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले विपक्ष ने कई मुद्दों पर शोर मचाया था, लेकिन परिणाम सबके सामने हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न नेता है और न ही मुद्दे.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सरकार पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि “गहलोत साहब को टाइम पास करना है तो आरोप लगाकर करेंगे.” विपक्ष के नेता आज जन्मदिन के नाम पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि हर नेता को जन्मदिन मनाना चाहिए और सामाजिक सरोकार के कार्य करने चाहिए. उन्होंने विपक्ष के नेता टीकाराम जूली को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news