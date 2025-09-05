भागवत-नड्डा-भजनलाल की मुलाकात! राजस्थान की सियासत में आने वाले तूफान के संकेत?

Jodhpur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार दोपहर को अल्प प्रवास पर विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल पहुंचे. जहा आरएसएस प्रमुख डॉ मोहन भागवत के सानिध्य में तीन दिवसीय समन्वय बैठक का आयोजन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री सीधे लाल सागर पहुंचे जहा करीब 15 मिनट तक आरएसएस प्रमुख डॉ मोहन भागवत व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की.

किस विषय पर हुई बात?

मुलाकात के दौरान क्या कुछ खास बातचीत हुई इसकी जानकारी नही मिली लेकिन बताया जा रहा है कि राजस्थान प्रदेश को लेकर चर्चा हुई है. जिसमें विशेष कर पर्यावरण संरक्षण सहित समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री शर्मा ने आरएसएस प्रमुख डॉ भागवत व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात करने के बाद आदर्श स्कूल में नवनिर्मित डिफेंस एकेडमी का अवलोकन किया. इसके साथ आरएसएस के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात और उनके साथ कुछ चर्चा हुई. आदर्श स्कूल परिसर में मुख्यमंत्री शर्मा ने पौधारोपण ने किया.

लाल सागर एक घंटे रुके सीएम

मुख्यमंत्री शर्मा लाल सागर में करीब एक घंटे तक रूके फिर यहा से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए. हालाकि मुख्यमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आठ बजे तक जोधपुर में आरक्षित कार्यक्रम था लेकिन लाल सागर में आरएसएस प्रमुख डॉ भागवत व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात के बाद ही जयपुर के लिए रवाना हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

किस-किसने सीएम का क्या स्वागत?

इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा विशेष विमान से करीब चार जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मुख्यमंत्री शर्मा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया. मुख्यमंत्री शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ ही उनसे बातचीत भी की. एयरपोर्ट पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्य सभा सांसद राजेंद्र गहलोत, लोक सभा सांसद (पाली) पीपी चौधरी, शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, भाजपा शहर अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, भाजपा देहात दक्षिण अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी, भाजपा देहात उत्तर अध्यक्ष ज्योति ज्याणी, जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस उप महानिरीक्षक (एसएसबी) हरेंद्र कुमार महावर, पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उत्साह चौधरी, नगर निगम (उत्तर - दक्षिण) आयुक्त सिद्धार्थ पालनीचामी, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) नारायण टोगस सहित जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे.