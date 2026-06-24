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'यमुना का पानी आ जाए तो CM को माला पहनाऊंगा' - अशोक गहलोत

Rajasthan News: जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर स्वास्थ्य, यमुना जल परियोजना, जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त और नियुक्तियों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने चिरंजीवी योजना की बदहाली का आरोप लगाया, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को व्यवहार कुशल बताते हुए उनकी सराहना भी की.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byLokesh Kumar
Published: Jun 24, 2026, 03:50 PM|Updated: Jun 24, 2026, 03:50 PM
'यमुना का पानी आ जाए तो CM को माला पहनाऊंगा' - अशोक गहलोत
Image Credit: Ashok Gehlot Criticizing BJP In Jodhpur

Ashok Gehlot: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के दौरान भाजपा सरकार और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर तीखा हमला बोला है. गहलोत ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की स्थिति, यमुना जल परियोजना, जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त और विभिन्न संस्थानों में नियुक्तियों को लेकर सरकार को घेरा. जोधपुर प्रवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार के समय यह देश की सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल थी. गहलोत ने दावा किया कि योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज, दवाइयां और जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थीं.

चिरंजीवी योजना को लेकर सरकार को घेरा
गहलोत ने कहा कि चिरंजीवी योजना की पूरे देश में चर्चा होती थी, लेकिन आज अस्पतालों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है और मरीज परेशान हैं. गहलोत ने आरोप लगाया कि अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, ऑपरेशन प्रभावित हो रहे हैं और मरीजों से पैसे मांगे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि अस्पतालों को भुगतान नहीं मिलेगा तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा.

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यमुना जल परियोजना पर क्या बोले?
यमुना जल परियोजना को लेकर भी गहलोत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बैठकें करना अच्छी बात है, लेकिन जनता को नतीजे चाहिए. उन्होंने दोहराया कि जिस दिन यमुना का पानी राजस्थान के नीमकाथाना क्षेत्र तक पहुंच जाएगा, वह खुद मुख्यमंत्री निवास जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सम्मान करेंगे. उन्होंने कहा कि मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं, पानी आएगा तो मुख्यमंत्री को माला पहनाने जाऊंगा.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर किया पलटवार
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर पलटवार करते हुए गहलोत ने कहा कि उन्होंने किसी जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं किया था, बल्कि पैसे लेकर दल बदलने वाले नेताओं की आलोचना की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि आज लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त हो रही है, जो बेहद चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि आज विधायक और सांसद करोड़ों रुपये में बिक रहे हैं. इसी संदर्भ में उन्होंने घोड़े, गधे, भैंस और बकरी जैसे शब्दों का प्रयोग किया था. गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर जनप्रतिनिधियों का दल बदलना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव जीतकर आने वाले जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास को बेच रहे हैं.

आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य संस्थानों में हालिया नियुक्तियों पर उठाए सवाल
आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य संस्थानों में हालिया नियुक्तियों पर भी गहलोत ने सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में भाजपा और आरएसएस अपनी विचारधारा थोपने का प्रयास कर रहे हैं.गहलोत ने कहा कि यह स्थिति लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरनाक है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने एजेंडे के तहत विभिन्न संस्थानों में नियुक्तियां कर रही है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण विपक्ष के पास इसे रोकने के सीमित विकल्प हैं.

सीएम भजनलाल शर्मा के खिलाफ दिखे नरम
हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर गहलोत का रुख नरम दिखाई दिया. उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं और वे चाहते हैं कि वे मुख्यमंत्री बने रहें . उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, सम्मानपूर्वक बात करते हैं और ऐसे लोगों से ही मुख्यमंत्री पद की गरिमा बढ़ती है. जोधपुर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ स्वास्थ्य, पानी, लोकतंत्र और नियुक्तियों जैसे कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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