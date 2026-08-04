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'मंत्री जनता से नहीं मिलते, दरवाजे बंद हैं'... जोधपुर में अशोक गहलोत ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा

Rajasthan News: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के आखिरी दिन राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस की एकजुटता और पंचायत-निकाय चुनाव में जीत का दावा किया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Lokesh Kumar
Published:Aug 04, 2026, 07:52 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 07:52 PM IST
'मंत्री जनता से नहीं मिलते, दरवाजे बंद हैं'... जोधपुर में अशोक गहलोत ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा
Image Credit: जोधपुर दौरे के दौरान भाजपा सरकार पर बरसे पूर्व सीएम भजनलाल शर्मा.

Ashok Gehlot Jodhpur Visit: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चार दिवसीय जोधपुर दौरे से जयपुर लौटने से पहले मंगलवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार पर कई मुद्दों पर घेरा. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के एकजुट होने और निकाय एवं पंचायत चुनाव में जीत का दावा किया. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली, आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति, अरावली संरक्षण, मानगढ़ धाम सहित कई विषयों पर अपनी बात रखी. साथ ही कांग्रेस की एकजुटता का दावा करते हुए आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में भारी बहुमत से जीत का विश्वास भी जताया.

भाजपा के विधायक और सांसदों पर लगाए आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री ने खींवसर विधायक रेवतराम डांगा पहले भी स्टिंग में पकड़े गए थे और विधायक भी पकड़े गए थे लेकिन कोई जवाब नहीं आया. आज खबर आई कि जमीन पर और कब्जा कर लिया. छोटी-मोटी ही नहीं 205 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया. वहीं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने सब्सिड़ी के 90 लाख रुपए उठा लिए. फिर संसद में मुद्दा बन गया तो वापस जमा करवा दिए. जमा कराने से क्राइम खत्म नहीं होता. उदयपुर के विधायकों पर अलग आरोप है कि वे आदिवासी परिवारों को बंधक बनाकर जमीन कब्जा रहे हैं. गहलोत ने कहा- बीजेपी मध्यप्रेदश और बिहार में हुए उपचुनाव में हारी है. राजस्थान में जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि चुनाव कब आए. गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है. करप्शन हो रहा है. मंत्री लोग जयपुर में मिलते नहीं हैं. सबके दरवाजे बंद हैं, लोग जाए कहां, कहीं जनसुनवाई नहीं हो रही.

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पंचायत और निकाय चुनाव पर बोले गहलोत
आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर गहलोत ने विश्वास जताया कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कहा- पार्टी पूरी तरह एकजुट है. चुनाव में कांग्रेस बाहरी बहुमत से जीतेगी और चुनाव तक किसी प्रकार का आंतरिक विवाद नहीं होगा. सब ठीक रहेंगे . छोटे-मोटे मतभेद हर दल में होते हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई बड़ा मतभेद नहीं है और पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी. गहलोत ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद गंभीर दौर से गुजर रही है और सरकार इस ओर पूरी तरह उदासीन बनी हुई है. उन्होंने कहा कि उन्होंने जिन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को उठाया, उन्हें मीडिया ने प्रमुखता से जनता तक पहुंचाया. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को समय पर ऑक्सीजन, एक्स-रे और अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. कई मरीज इलाज के इंतजार में परेशान हैं, जबकि पेंशन और मृतकों के परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता भी समय पर नहीं मिल रही. उन्होंने कहा कि सरकार को अस्पतालों में विशेष निगरानी दल बनाकर व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए और यदि कहीं भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इसका खामियाजा आम मरीजों को नहीं भुगतना चाहिए.

कांग्रेस विधायकों की बात नहीं सुनी जाती
जोधपुर और पूरे संभाग की उपेक्षा कर रही है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कभी किसी जिले या पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र के साथ राजनीतिक भेदभाव नहीं किया, लेकिन मौजूदा सरकार की कार्यशैली अलग है. उनका आरोप था कि कांग्रेस विधायकों की बात नहीं सुनी जाती और सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जाती है. कानून-व्यवस्था पर गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हत्या, लूट, डकैती और ब्लाइंड मर्डर जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने लोहावट की हालिया घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि एक परिवार पर हमला हुआ, जिसमें दो बच्चे घायल हो गए और आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बताती हैं कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और सरकार अपराध रोकने में विफल रही है.

मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग दोहराई
मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग दोहराते हुए गहलोत ने कहा कि मानगढ़ के शहीदों ने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनके सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मानगढ़ आए थे और उस समय इस दिशा में उम्मीद जगी थी, लेकिन आज तक निर्णय नहीं हुआ. उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की. वहीं उन्होंने अरावली को लेकर सरकार के गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया. उन्होंने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि अरावली नष्ट हुई तो सबसे अधिक नुकसान राजस्थान को होगा, लेकिन राज्य सरकार इस विषय पर गंभीर नजर नहीं आती. राम मंदिर चंदा मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में गहलोत ने कहा कि लोगों ने श्रद्धा से चंदा देकर जमीन खरीदी, निर्माण कराया और सहयोग किया. उन्होंने कहा कि यदि कहीं वित्तीय अनियमितताओं या घोटालों के आरोप सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए.

चार दिन के जोधपुर दौरे पर थे गहलोत
चार दिन के जोधपुर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनीं और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए. दौरे के अंतिम दिन उन्होंने भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशासनिक व्यवस्था, मानगढ़ धाम और अरावली संरक्षण जैसे मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकार को घेरते हुए आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की जीत का भरोसा भी जताया.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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