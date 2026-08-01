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जोधपुर में गहलोत का चुनावी बिगुल! पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

Rajasthan News: जोधपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता समागम में पूर्व CM अशोक गहलोत ने पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया. उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने, कांग्रेस सरकार के काम जनता तक पहुंचाने और BJP पर योजनाओं का नाम बदलने का आरोप लगाया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Lokesh Kumar
Published:Aug 01, 2026, 04:13 PM IST | Updated:Aug 01, 2026, 04:13 PM IST
जोधपुर में गहलोत का चुनावी बिगुल! पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र
Image Credit: अशोक गहलोत

Jodhpur News: आगामी पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को जोधपुर में कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया. कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनावी तैयारियों का मंत्र देते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी से हर वार्ड और हर गांव में सक्रिय होकर पार्टी की जनकल्याणकारी योजनाओं और पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना होगा.

चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान
गहलोत ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राज्य चुनाव आयोग निकाय और पंचायत चुनाव कराएगा. उन्होंने कहा कि 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने और उसके बाद आरक्षण संबंधी प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है. इसके बाद चुनाव कार्यक्रम कभी भी घोषित हो सकता है. इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समय बर्बाद किए बिना चुनावी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

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कांग्रेस सरकार के काम जनता तक पहुंचाने की अपील
पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस शासन की योजनाओं और विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि जनता को बार-बार याद दिलाना होगा कि कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सीधे लोगों को लाभ पहुंचाया था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी भाजपा और आरएसएस की तरह अपनी उपलब्धियों की प्रभावी मार्केटिंग करनी होगी.

भाजपा सरकार पर साधा निशाना
भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए गहलोत ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार नई योजनाएं लाने के बजाय कांग्रेस सरकार की योजनाओं के केवल नाम बदल रही है. उन्होंने कहा कि गरीबों को समय पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है और कई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है. उन्होंने दावा किया कि मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपये की सहायता देने वाली योजना में भी कई पात्र लोगों को आदेश जारी होने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि फाइलों को दोबारा जांच के नाम पर रोककर भुगतान में अनावश्यक देरी की जा रही है, जिससे आमजन परेशान हैं.

कम बारिश पर भी जताई चिंता
गहलोत ने कम बारिश को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब प्रदेश में अकाल पड़ा था. उस समय उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री से सहयोग मांगा था. उन्होंने कहा कि उस दौरान वसुंधरा राजे कहती थीं कि गहलोत कटोरा लेकर गेहूं के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने जवाब दिया था कि अगर उनके भीख मांगने से प्रदेश की जनता भूखी नहीं सो रही है, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता.

हर बूथ और वार्ड में सक्रिय रहने की अपील
गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने पांच वर्षों में ऐसी योजनाएं लागू की थीं, जिनका सीधा लाभ गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और आमजन को मिला. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हर बूथ और हर वार्ड में जाकर कांग्रेस सरकार के कार्यों को जनता के सामने रखें और आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर काम करें.

बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद
कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा, गीता बरवड़, जोधपुर प्रभारी विक्रम सिंह शेखावत, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, महेंद्र बिश्नोई, पूर्व मंत्री राजेंद्र सोलंकी, पूर्व महापौर कुंती देवड़ा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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