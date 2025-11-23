Zee Rajasthan
परिसीमन में दादागिरी! गहलोत का सरकार पर सबसे बड़ा हमला 'बीजेपी ने सत्ता बचाने को अपनाए हथकंडे'

Rajasthan News: जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निकाय व पंचायत परिसीमन को मनमाना बताते हुए सरकार पर दादागिरी और माइनॉरिटी सीटें कम करने के आरोप लगाए. प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जिलाध्यक्षों की नई नियुक्तियों पर कहा कि अब संगठन को एकजुट कर मजबूत करने का समय है.

Published: Nov 23, 2025, 05:58 PM IST | Updated: Nov 23, 2025, 05:58 PM IST

Ashok Gehlot: जोधपुर प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निकाय और पंचायतों के परिसीमन पर सरकार पर तीखा हमला बोला. गहलोत का कहना था कि हाल ही में हुआ परिसीमन पूरी तरह मनमाने ढंग से किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में सत्ता पक्ष की दादागिरी चल रही है और इसी के तहत चुनाव जीतने के हथकंडे अपनाए गए हैं. गहलोत ने कहा कि माइनॉरिटी सीटें कम करने की कोशिश की गई है और यह सब बीजेपी व एनडीए सरकार के “एजेंट” बनकर किया गया है. उन्होंने दावा किया कि देश और प्रदेश इस बात को अच्छी तरह जानता है और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी.

जोधपुर प्रवास के तीसरे दिन गहलोत ने सर्किट हाउस में आमजन, कार्यकर्ताओं और विभिन्न जिलों से आए नेताओं से मुलाकात की. इस दौरान पाली जिले के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित, जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनसे भेंट की. गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभिनव प्रयोग करते हुए अनुभवी लोगों को जिलों में भेजा है. कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद तैयार किए गए छह नामों के पैनल पर मंथन कर नियुक्तियां की गई हैं. उन्होंने कहा कि अब समय चुनौतियों का सामना करने का है और सभी नव नियुक्त जिलाध्यक्षों को संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी निभानी होगी.

गहलोत ने कहा कि वे भी जिलाध्यक्ष रहते हुए नाराज लोगों को साथ लेकर चले थे और संगठन को एकजुट किया था. उन्होंने सभी को संदेश दिया कि नियुक्ति के बाद आपसी शिकायतें छोड़कर ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें और एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करना ही सभी का लक्ष्य होना चाहिए. जोधपुर को लेकर गहलोत ने कहा कि यहां कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है और यह मजबूती आगे भी कायम रहनी चाहिए.

