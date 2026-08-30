/जोधपुर निगम चुनाव में टिकट का घमासान! कांग्रेस-BJP कार्यालयों में दावेदारों की भीड़

Jodhpur News: जोधपुर नगर निगम चुनाव-2026 को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पूरी तरह चुनावी तैयारी में जुट गई हैं. नगर निगम के 100 वार्डों में होने वाले चुनाव के लिए दोनों दलों में टिकट वितरण की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई है. हालांकि अभी तक दोनों पार्टियों ने सभी वार्डों के प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है. कुछ वार्डों में दावेदारों को पार्टी की ओर से संकेत मिलने की चर्चा जरूर है. इसी के चलते टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों की बेचैनी बढ़ती जा रही है.

पार्टी कार्यालयों में दिनभर जुटे दावेदार

रविवार को कांग्रेस और भाजपा के कार्यालयों में सुबह से ही टिकट मांगने वाले दावेदारों की भीड़ लगी रही. दावेदार अपने आवेदन लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचे. यहां उनके आवेदन, नामांकन पत्र और उनमें दर्ज जानकारी की जांच की गई. पार्टी स्तर पर यह भी देखा जा रहा है कि किसी आवेदन में तकनीकी या दस्तावेज से जुड़ी कोई कमी न रह जाए, ताकि नामांकन के समय किसी तरह की परेशानी न हो.

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BJP कार्यालय में आवेदनों की जांच

भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता नाथू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में दावेदारों के आवेदन और दस्तावेज जांचे गए. टिकट की उम्मीद लगाए कई दावेदार अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे और अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी लेते नजर आए. कार्यालय में दिनभर चुनाव को लेकर गतिविधियां चलती रहीं.

कांग्रेस कार्यालय में भी बढ़ी हलचल

कांग्रेस कार्यालय में भी दावेदारों की आवाजाही बनी रही. पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल गौड़ ने दावेदारों के आवेदन और दस्तावेजों की जांच की. टिकट की दौड़ में शामिल नेता लगातार पार्टी कार्यालय पहुंचते रहे. दोनों ही दलों के कार्यालयों में देर तक चुनावी माहौल बना रहा और दावेदार टिकट को लेकर पार्टी नेताओं से संपर्क करते दिखाई दिए.

टिकट को लेकर अफवाहों का दौर भी चला

टिकट वितरण के बीच रविवार को अफवाहों का दौर भी चलता रहा. कभी किसी वार्ड में किसी दावेदार का टिकट कटने की चर्चा हुई तो कभी किसी नए नाम को टिकट मिलने की बात सामने आई. सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चल रही ऐसी चर्चाओं के कारण कई दावेदारों और उनके समर्थकों में असमंजस की स्थिति बनी रही.

कई जगह नाराजगी भी सामने आई

टिकट को लेकर नाराजगी भी कुछ जगहों पर दिखाई दी. कुछ दावेदार और उनके समर्थक नेताओं के घर तक पहुंचे और अपनी नाराजगी जाहिर की. इससे साफ है कि टिकट वितरण से पहले ही दोनों प्रमुख दलों के भीतर खींचतान शुरू हो गई है. टिकट किसे मिलेगा और किसका नाम सूची से बाहर रहेगा, इसे लेकर दावेदारों की नजर पार्टी नेतृत्व के फैसले पर टिकी हुई है.

आधिकारिक सूची के बाद साफ होगी तस्वीर

अब कांग्रेस और भाजपा की आधिकारिक प्रत्याशी सूची का इंतजार है. सूची जारी होने के बाद ही यह साफ होगा कि 100 वार्डों में किसे पार्टी का टिकट मिला है और किन दावेदारों को मायूसी हाथ लगी है. इसके बाद चुनावी तस्वीर और साफ होगी. फिलहाल दोनों दलों के दावेदार टिकट की उम्मीद में पार्टी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं और हर नए अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं.