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'राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं'... जोधपुर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान

Rajasthan News: मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की. उन्होंने यूपी में भाजपा की दोबारा सरकार बनने का दावा किया, अखिलेश यादव पर राम यात्रा को लेकर निशाना साधा और राहुल गांधी को गंभीर नेता मानने से इनकार किया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 05, 2026, 04:38 PM|Updated: Jul 05, 2026, 04:38 PM
'राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं'... जोधपुर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान
Image Credit: Kailash Vijayvargiya On Rahul GandhiSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics News: मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शनिवार को जोधपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, उत्तर प्रदेश की राजनीति और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर खुलकर अपनी राय रखी. विजयवर्गीय ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं.

मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ
मीडिया से बातचीत के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देशभर के लोगों का गहरा विश्वास और आकर्षण है. उनका कहना था कि जो भी व्यक्ति देशहित में काम करना चाहता है, वह मोदी के नेतृत्व में काम करना पसंद करता है. उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए यह गर्व की बात है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं.

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यूपी चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से निकाली जा रही राम यात्रा और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर विजयवर्गीय ने भाजपा की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि "जो कलदार (खरा) सिक्का होता है, उसकी खनक हमेशा बनी रहती है." उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना ऐसे ही खरे सिक्कों से करते हुए कहा कि दोनों नेताओं का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.

अखिलेश यादव पर साधा निशाना
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि जो लोग कभी राम भक्तों पर गोली चलाने वाली राजनीति से जुड़े रहे, अगर आज राम-राम जप रहे हैं तो यह बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है. उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति का विरोध करने वाले लोग देश का नेतृत्व नहीं कर सकते. उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.

राहुल गांधी को लेकर भी की टिप्पणी
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश की जनता उन्हें गंभीर नेता नहीं मानती. उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश को उनकी जरूरत होती है, तब वे विदेश चले जाते हैं. विजयवर्गीय ने कहा कि यही वजह है कि आम लोग राहुल गांधी के बयानों को गंभीरता से नहीं लेते और उनकी राजनीति का असर भी जनता पर दिखाई नहीं देता.

राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज
जोधपुर दौरे के दौरान कैलाश विजयवर्गीय के बयानों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया. प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर दिए गए उनके बयान अब राजनीतिक बहस का विषय बन गए हैं. आने वाले दिनों में इन बयानों पर अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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