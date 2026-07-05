/'राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं'... जोधपुर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान

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Rajasthan Politics News: मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शनिवार को जोधपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, उत्तर प्रदेश की राजनीति और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर खुलकर अपनी राय रखी. विजयवर्गीय ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं.
मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ
मीडिया से बातचीत के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देशभर के लोगों का गहरा विश्वास और आकर्षण है. उनका कहना था कि जो भी व्यक्ति देशहित में काम करना चाहता है, वह मोदी के नेतृत्व में काम करना पसंद करता है. उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए यह गर्व की बात है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं.
यूपी चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से निकाली जा रही राम यात्रा और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर विजयवर्गीय ने भाजपा की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि "जो कलदार (खरा) सिक्का होता है, उसकी खनक हमेशा बनी रहती है." उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना ऐसे ही खरे सिक्कों से करते हुए कहा कि दोनों नेताओं का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.
अखिलेश यादव पर साधा निशाना
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि जो लोग कभी राम भक्तों पर गोली चलाने वाली राजनीति से जुड़े रहे, अगर आज राम-राम जप रहे हैं तो यह बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है. उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति का विरोध करने वाले लोग देश का नेतृत्व नहीं कर सकते. उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.
राहुल गांधी को लेकर भी की टिप्पणी
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश की जनता उन्हें गंभीर नेता नहीं मानती. उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश को उनकी जरूरत होती है, तब वे विदेश चले जाते हैं. विजयवर्गीय ने कहा कि यही वजह है कि आम लोग राहुल गांधी के बयानों को गंभीरता से नहीं लेते और उनकी राजनीति का असर भी जनता पर दिखाई नहीं देता.
राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज
जोधपुर दौरे के दौरान कैलाश विजयवर्गीय के बयानों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया. प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर दिए गए उनके बयान अब राजनीतिक बहस का विषय बन गए हैं. आने वाले दिनों में इन बयानों पर अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है.
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