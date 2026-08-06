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'कांग्रेस को जनता की नहीं, गुटबाजी की चिंता'... मंत्री जोराराम कुमावत का बड़ा सियासी हमला

Rajasthan News: जोधपुर दौरे पर देवस्थान एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए. उन्होंने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, पशुओं के टीकाकरण और पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस की गुटबाजी पर भी निशाना साधा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Aug 06, 2026, 03:39 PM IST | Updated:Aug 06, 2026, 03:39 PM IST
'कांग्रेस को जनता की नहीं, गुटबाजी की चिंता'... मंत्री जोराराम कुमावत का बड़ा सियासी हमला
Image Credit: देवस्थान एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत

Jodhpur News: राजस्थान सरकार के देवस्थान एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को जोधपुर प्रवास के दौरान अधिकारियों को अपने काम पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करने के निर्देश दिए. सर्किट हाउस में उन्होंने अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की. इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उनसे मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. बाद में फलोदी रवाना होने से पहले मंत्री ने मीडिया से भी बातचीत की.

सावन पर दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं
मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री जोराराम कुमावत ने प्रदेशवासियों को सावन माह की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर सावन सोमवार को प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना और रुद्राभिषेक करवा रही है. उन्होंने बताया कि इन धार्मिक आयोजनों के माध्यम से प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और सभी लोगों के कल्याण की कामना की जा रही है.

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तीर्थ यात्रा योजना का बताया लाभ
मंत्री कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को लगातार देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करवा रही है. उन्होंने बताया कि इस योजना के जरिए चारधाम समेत कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाए जा रहे हैं. इससे ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को भी धार्मिक यात्रा का अवसर मिल रहा है, जो अपने स्तर पर यात्रा नहीं कर पाते.

पशुओं की सेहत को लेकर दिए निर्देश
मानसून के दौरान पशुओं में फैलने वाली बीमारियों को देखते हुए मंत्री ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी जगह जरूरी दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही समय पर टीकाकरण, उपचार और लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी बीमारी को फैलने से पहले रोका जा सके और पशुधन सुरक्षित रहे.

पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी का दावा
आगामी पंचायत चुनाव पर मंत्री कुमावत ने कहा कि भाजपा जनता के बीच राज्य सरकार के पिछले ढाई वर्षों के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जाएगी. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं और इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर पार्टी को चुनाव में अच्छा जनसमर्थन मिलेगा.

कांग्रेस पर साधा निशाना
मंत्री ने कांग्रेस पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस समय अपने ही अंदर चल रही गुटबाजी और नेतृत्व की खींचतान में उलझी हुई है. उनका आरोप था कि विपक्ष जनता के मुद्दों पर काम करने के बजाय आपसी विवादों में समय बिता रहा है.

विकास और जनहित पर सरकार का फोकस
जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना और लोगों तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाना है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें और आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करें.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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