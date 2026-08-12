/निकाय चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव! 33% आरक्षण से आगे बढ़कर महिलाओं को देगी टिकट, जानें पूरा प्लान

Rajasthan Politics News: भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ बुधवार को जोधपुर पहुंचीं. सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने निकाय चुनाव, महिला सुरक्षा, लोहावट हत्याकांड, रोजगार, छात्रसंघ चुनाव और ‘हर घर तिरंगा’ अभियान सहित कई मुद्दों पर भाजपा सरकार और संगठन का पक्ष रखा. निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर राखी राठौड़ ने कहा कि भाजपा महिलाओं को केवल आरक्षित 33 प्रतिशत सीटों तक सीमित नहीं रखेगी. सामान्य सीटों पर भी यदि कोई महिला मजबूत जनाधार और संगठनात्मक पकड़ रखती है तो पार्टी उसे टिकट देने पर विचार करेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं को चुनाव लड़ाने के साथ-साथ संगठन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के अवसर देने का प्रयास कर रही है.

हर घर तिरंगा अभियान पर बोली

राठौड़ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और देश के प्रति गर्व को याद करने का अवसर है. भाजपा की ओर से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 15 अगस्त को राजस्थान के अधिक से अधिक घरों पर तिरंगा फहराना है. उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा की ओर से तीज और लहरिया उत्सव के कार्यक्रमों में भी तिरंगा वितरित किया जाएगा. स्कूलों में बच्चों को अपने माता-पिता के साथ घर पर तिरंगा फहराने का संकल्प दिलाने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हुए पाक विस्थापित परिवारों के बीच जाकर भी तिरंगा वितरित किया जाएगा.

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लोहावट में महिला हत्या के ऊपर दिया बयान

लोहावट में महिला की हत्या के मामले को लेकर राठौड़ ने कहा कि घटना बेहद संवेदनशील है और लोगों में आक्रोश स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द आरोपियों तक पहुंचने का भरोसा है. उन्होंने कहा कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि आरोपी कानूनी कमियों का फायदा उठाकर बाहर नहीं निकल सकें. जल्दबाजी के बजाय मजबूत जांच और कानूनी कार्रवाई जरूरी है. महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में महिला अपराधों में करीब 10 प्रतिशत की कमी आई है. उन्होंने लखपति दीदी योजना, राजकॉप सिटीजन एप, हेल्पलाइन सेवाओं और महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों का भी जिक्र किया.

राज्य सरकार के कामकाज का किया बचाव

राज्य सरकार के कामकाज का बचाव करते हुए राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले से चल रही योजनाओं को बंद नहीं किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से चार लाख सरकारी नौकरियों और छह लाख रोजगार के अवसरों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें करीब दो लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं. उन्होंने कहा कि परीक्षा कैलेंडर जारी होने से युवाओं को भर्ती परीक्षाओं की जानकारी पहले से मिल रही है. राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन के जरिए प्रदेश में निवेश आने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं का पलायन कम करने में मदद मिलेगी.

छात्रसंघ चुनावों को लेकर भी दी प्रतिक्रिया

छात्रसंघ चुनावों को लेकर राठौड़ ने कहा कि 2023 के बाद से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं. मुख्यमंत्री इस विषय को देख रहे हैं और सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने माना कि विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नए नेतृत्व को आगे आने का अवसर देते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा युवाओं को जोड़ने के लिए तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, सेमिनार और संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. इन कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को देश के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना महिला मोर्चा का प्रमुख उद्देश्य है.