Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जनता बनाती है जननायक, राहुल गांधी नहीं! गजेंद्र सिंह शेखावत का विपक्ष पर करारा वार

Rajasthan Politics: जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनता के स्नेह के लिए आभार जताया. संघ, कफ सिरप बैन, बिहार की शिक्षा व्यवस्था और राहुल गांधी पर जवाब दिए. मंत्री ने कहा कि जनता ही जननायक बनाती है, कोई खुद नहीं बन सकता.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Oct 05, 2025, 12:07 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 12:07 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की तीखी चटनियां जो हर थाली को बना देती हैं सुपरहिट, सर्दियों में जरूर करें ट्राई
6 Photos
Rajasthan famous Food

राजस्थान की तीखी चटनियां जो हर थाली को बना देती हैं सुपरहिट, सर्दियों में जरूर करें ट्राई

रेगिस्तान के बीचों-बीच छिपा है ये खूबसूरत गांव! इसे देखकर भूल जाएंगे शिमला-मनाली, आज ही कर लें ट्रिप का प्लान
9 Photos
Rajasthan Places To Visit

रेगिस्तान के बीचों-बीच छिपा है ये खूबसूरत गांव! इसे देखकर भूल जाएंगे शिमला-मनाली, आज ही कर लें ट्रिप का प्लान

लोगों के दिलों में तबाही मचाती हैं 'राजस्थान की शकीरा' गोरी नागोरी की ये तस्वीरें, पांचवी पर कहेंगे- अप्सरा से कम नहीं
7 Photos
rajasthan entertainment

लोगों के दिलों में तबाही मचाती हैं 'राजस्थान की शकीरा' गोरी नागोरी की ये तस्वीरें, पांचवी पर कहेंगे- अप्सरा से कम नहीं

राजस्थान में भाभी को क्या कहते हैं? नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप
6 Photos
trending news

राजस्थान में भाभी को क्या कहते हैं? नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप

जनता बनाती है जननायक, राहुल गांधी नहीं! गजेंद्र सिंह शेखावत का विपक्ष पर करारा वार

Jodhpur News: जोधपुर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह से परिवार भाव से जनता ने उन्हें हमेशा प्यार और स्नेह दिया है, वह इसके लिए आभारी हैं. उन्होंने कहा कि जन्मदिन पर पूरे जोधपुर के परिवार के सभी सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया, जिसके लिए वे सभी का आभार व्यक्त करते हैं. उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण विषय जनता का विश्वास होता है, और जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए वे कृतज्ञ हैं.

देश में सिक्का जारी होने के सवाल पर कहा
देश में सिक्का जारी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस पाठशाला के हम सब विद्यार्थी हैं, परम पूज्य सर संघचालक जी ने जब संघ की स्थापना की थी, तब एक संकल्प लिया था. 1925 में जब देश अंग्रेजों की गुलामी में था, तब मां भारती के पुकार पर देश को सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था. उन्होंने कहा कि संकल्प की शक्ति, लक्ष्य की पवित्रता और मार्ग की सुनिश्चितता के चलते आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है. संघ की दृष्टि व्यक्ति के निर्माण से परिवार, समाज, राष्ट्र और अंततः विश्व के कल्याण की दिशा में कार्य करने की है.

कफ सिरप पर प्रतिबंध पर बोले
देश के तीन राज्यों में कफ सिरप पर प्रतिबंध के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत में दवाओं के स्टैंडर्डाइजेशन का निश्चित प्रोटोकॉल बना हुआ है. किसी भी दवा को मानव उपभोग के लिए अनुमति देने से पहले कठोर परीक्षण प्रक्रिया से गुजरना होता है. उन्होंने कहा कि भारत में वैश्विक मानकों से भी अधिक सख्त मानक अपनाए गए हैं. यदि किसी केमिकल रिएक्शन के कारण कोई घटना सामने आती है, तो जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई और जांच होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पीएम के बिहार की शिक्षा प्रणाली के बयान पर बोले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की शिक्षा प्रणाली पर दिए बयान पर शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सही कहा है. बिहार कभी विश्व का गुरु और अध्ययन का केंद्र था. कुछ दशक पहले तक बिहार के विश्वविद्यालय देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में शामिल थे, लेकिन अब शिक्षा का स्तर काफी गिरा है. एनडीए सरकार आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, परंतु बिहार में अभी भी बड़े सुधार की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि बिहार, जो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की धरती रही है, आज गुंडे-माफिया की छवि से जुड़ गई है. जनता आने वाले चुनावों में इस पर निर्णायक निर्णय लेगी.

जननायक जनता बनाती है
राहुल गांधी द्वारा “जननायक” उपाधि चुराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जननायक जनता बनाती है. जनता जिसे चाहे जननायक बना देती है, कोई स्वयं जननायक नहीं बन सकता. अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है, तो जनता उसे सबक भी सिखाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news