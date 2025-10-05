जनता बनाती है जननायक, राहुल गांधी नहीं! गजेंद्र सिंह शेखावत का विपक्ष पर करारा वार

Jodhpur News: जोधपुर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह से परिवार भाव से जनता ने उन्हें हमेशा प्यार और स्नेह दिया है, वह इसके लिए आभारी हैं. उन्होंने कहा कि जन्मदिन पर पूरे जोधपुर के परिवार के सभी सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया, जिसके लिए वे सभी का आभार व्यक्त करते हैं. उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण विषय जनता का विश्वास होता है, और जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए वे कृतज्ञ हैं.

देश में सिक्का जारी होने के सवाल पर कहा

देश में सिक्का जारी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस पाठशाला के हम सब विद्यार्थी हैं, परम पूज्य सर संघचालक जी ने जब संघ की स्थापना की थी, तब एक संकल्प लिया था. 1925 में जब देश अंग्रेजों की गुलामी में था, तब मां भारती के पुकार पर देश को सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था. उन्होंने कहा कि संकल्प की शक्ति, लक्ष्य की पवित्रता और मार्ग की सुनिश्चितता के चलते आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है. संघ की दृष्टि व्यक्ति के निर्माण से परिवार, समाज, राष्ट्र और अंततः विश्व के कल्याण की दिशा में कार्य करने की है.

कफ सिरप पर प्रतिबंध पर बोले

देश के तीन राज्यों में कफ सिरप पर प्रतिबंध के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत में दवाओं के स्टैंडर्डाइजेशन का निश्चित प्रोटोकॉल बना हुआ है. किसी भी दवा को मानव उपभोग के लिए अनुमति देने से पहले कठोर परीक्षण प्रक्रिया से गुजरना होता है. उन्होंने कहा कि भारत में वैश्विक मानकों से भी अधिक सख्त मानक अपनाए गए हैं. यदि किसी केमिकल रिएक्शन के कारण कोई घटना सामने आती है, तो जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई और जांच होनी चाहिए.

पीएम के बिहार की शिक्षा प्रणाली के बयान पर बोले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की शिक्षा प्रणाली पर दिए बयान पर शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सही कहा है. बिहार कभी विश्व का गुरु और अध्ययन का केंद्र था. कुछ दशक पहले तक बिहार के विश्वविद्यालय देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में शामिल थे, लेकिन अब शिक्षा का स्तर काफी गिरा है. एनडीए सरकार आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, परंतु बिहार में अभी भी बड़े सुधार की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि बिहार, जो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की धरती रही है, आज गुंडे-माफिया की छवि से जुड़ गई है. जनता आने वाले चुनावों में इस पर निर्णायक निर्णय लेगी.

जननायक जनता बनाती है

राहुल गांधी द्वारा “जननायक” उपाधि चुराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जननायक जनता बनाती है. जनता जिसे चाहे जननायक बना देती है, कोई स्वयं जननायक नहीं बन सकता. अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है, तो जनता उसे सबक भी सिखाती है.

