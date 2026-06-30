/जोधपुर में महिला कांग्रेस की बैठक, महिला आरक्षण और पोस्टकार्ड अभियान पर बनी रणनीति

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Rajasthan Politics: अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्का लांबा एवं प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देशानुसार मंगलवार को जोधपुर शहर एवं देहात जिला महिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में शहर जिला कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त बैठक आयोजित की गई.
महिला आरक्षण और पोस्टकार्ड अभियान पर बनी रणनीति
बैठक में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव शमा बानो मुख्य रूप से मौजूद रहीं. बैठक में महिला आरक्षण को लेकर पोस्टकार्ड हस्ताक्षर अभियान, संगठन विस्तार तथा आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. इस दौरान जोधपुर शहर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मनीषा पंवार, देहात जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पटेल सहित शहर और देहात की जिला, मंडल एवं ब्लॉक स्तर की महिला पदाधिकारी उपस्थित रहीं.
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बैठक को संबोधित करते हुए शमा बानो ने कहा कि महिला कांग्रेस देशभर में महिलाओं के अधिकारों और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है. उन्होंने नारी शक्ति वंदन से जुड़े मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि महिला आरक्षण समय पर लागू किया गया होता, तो आज सदनों में महिलाओं की भागीदारी कहीं अधिक होती.
संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर
उन्होंने कहा कि जोधपुर महिला कांग्रेस युवाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता से कार्य कर रही है. वहीं मनीषा पंवार और विजयलक्ष्मी पटेल ने कहा कि महिला कांग्रेस प्रदेश सरकार की कमियों और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में महिलाएं और युवा दोनों ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे आमजन में असंतोष का माहौल है.
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