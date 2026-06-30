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जोधपुर में महिला कांग्रेस की बैठक, महिला आरक्षण और पोस्टकार्ड अभियान पर बनी रणनीति

Rajasthan Politics: अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के निर्देश पर जोधपुर में महिला कांग्रेस की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला आरक्षण, पोस्टकार्ड हस्ताक्षर अभियान, संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई.

Edited byAman SinghReported byLokesh Kumar
Published: Jun 30, 2026, 05:23 PM|Updated: Jun 30, 2026, 05:23 PM
जोधपुर में महिला कांग्रेस की बैठक, महिला आरक्षण और पोस्टकार्ड अभियान पर बनी रणनीति
Image Credit: Rajasthan PoliticsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्का लांबा एवं प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देशानुसार मंगलवार को जोधपुर शहर एवं देहात जिला महिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में शहर जिला कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त बैठक आयोजित की गई.

महिला आरक्षण और पोस्टकार्ड अभियान पर बनी रणनीति

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बैठक में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव शमा बानो मुख्य रूप से मौजूद रहीं. बैठक में महिला आरक्षण को लेकर पोस्टकार्ड हस्ताक्षर अभियान, संगठन विस्तार तथा आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. इस दौरान जोधपुर शहर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मनीषा पंवार, देहात जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पटेल सहित शहर और देहात की जिला, मंडल एवं ब्लॉक स्तर की महिला पदाधिकारी उपस्थित रहीं.

बैठक को संबोधित करते हुए शमा बानो ने कहा कि महिला कांग्रेस देशभर में महिलाओं के अधिकारों और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है. उन्होंने नारी शक्ति वंदन से जुड़े मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि महिला आरक्षण समय पर लागू किया गया होता, तो आज सदनों में महिलाओं की भागीदारी कहीं अधिक होती.

संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर

उन्होंने कहा कि जोधपुर महिला कांग्रेस युवाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता से कार्य कर रही है. वहीं मनीषा पंवार और विजयलक्ष्मी पटेल ने कहा कि महिला कांग्रेस प्रदेश सरकार की कमियों और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में महिलाएं और युवा दोनों ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे आमजन में असंतोष का माहौल है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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