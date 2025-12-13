Rajasthan Politics: “वंदेमातरम जैसे पवित्र गीत के टुकड़े किए”: शेखावत का विपक्ष पर करारा हमला

Rajasthan Politics: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली से जोधपुर पहुंचे और बाड़मेर रवाना होने से पहले जोधपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए राजनीतिक विरोधियों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता आज भी नहीं बदली है और वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखते हैं.

शेखावत ने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वंदेमातरम जैसे पवित्र गीत के टुकड़े किए और दुर्भाग्यवश उनकी सोच में आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया है. उन्होंने कहा कि आज भी कुछ लोग अपने निजी हितों के लिए राष्ट्रीय भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं.

देश के पर्यटन विकास को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने ऐतिहासिक प्रगति की है. उन्होंने बताया कि भारत 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बन चुका है. नए गवर्नेंस मॉडल के चलते देश के गरीब वर्ग के जीवन में बड़ा बदलाव आया है और करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सफल हुए हैं.

शेखावत ने कहा कि सरकार द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत रेल, सड़क, हाइवे, एविएशन और वॉटरवेज़ का व्यापक नेटवर्क खड़ा किया गया है. इससे देश में यात्रा सुगम हुई है और कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार आया है.

उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से दुनिया में भारत की छवि बदली है और भारत के प्रति वैश्विक आकर्षण बढ़ा है. साथ ही, पर्यटन सुविधाओं के उन्नयन और टूरिज्म सर्किट्स व डेस्टिनेशन्स में निरंतर निवेश का परिणाम यह हुआ है कि बीते 10 वर्षों में भारत के पर्यटन क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है.

