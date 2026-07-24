/जोधपुर में आसमान से बरसी आफत! सड़कों पर बहा दरिया, तेज बहाव में बह रहीं गाड़ियां

Jodhpur News: जोधपुर में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, दिनभर की गर्मी के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली. वहीं शहर के कई इलाकों में तेज बारिश के चलते सड़कें पानी से लबालब हो गईं. भीतरी शहर में हालात ऐसे बने कि तेज बहाव में घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां तक बहने लगीं. दूसरी ओर तिंवरी क्षेत्र में मानसून की पहली अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और खरीफ फसलों के लिए नई उम्मीद जगी है.

झमाझम बारिश से सड़कों पर बहने लगा पानी

शुक्रवार को जोधपुर में दिनभर रुक-रुककर तेज बारिश होती रही. बारिश का असर ऐसा रहा कि कई इलाकों की सड़कें पानी से भर गईं और देखते ही देखते पानी का तेज बहाव शुरू हो गया. शहर के कई हिस्सों में लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा. लगातार बारिश से मौसम पूरी तरह बदल गया और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली.

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भीतरी शहर में बहने लगीं घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां

बारिश का सबसे ज्यादा असर जोधपुर के भीतरी शहर में देखने को मिला. कई संकरी गलियों और निचले इलाकों में पानी का तेज बहाव इतना ज्यादा था कि घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी बहने लगीं. कई जगह जलभराव के कारण लोगों को पैदल निकलना मुश्किल हो गया. वाहन चालकों को भी पानी से भरी सड़कों पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

जल निकासी व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इस बारिश ने एक बार फिर इन तैयारियों की पोल खोल दी. कुछ घंटों की तेज बारिश के बाद ही कई इलाकों में पानी भर गया. सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगीं, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ और लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी.

सुहाने मौसम का लोगों ने उठाया आनंद

बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया. लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोग राहत महसूस करते नजर आए. कई लोग परिवार और दोस्तों के साथ बारिश का आनंद लेने बाहर निकले. शहर के कई इलाकों में लोगों ने चाय, मिर्ची बड़ा और अन्य गर्मागर्म नाश्ते का स्वाद लिया, जबकि युवा बारिश में भीगकर मौसम का लुत्फ उठाते दिखाई दिए.

तिंवरी में किसानों के लिए राहत बनकर आई बारिश

तिंवरी क्षेत्र में मानसून की इस सीजन की पहली अच्छी बारिश किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं रही. लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई. खेतों में नमी बढ़ने से मूंगफली और कपास की फसलों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही बाजरा, मूंग, मोठ और तिलहन जैसी असिंचित फसलों के लिए भी यह बारिश बेहद फायदेमंद मानी जा रही है.

खेती को मिली नई उम्मीद, आमजन को भी राहत

बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी पहुंची है, जिससे किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है. वहीं दूसरी ओर आम लोगों को भी भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है. हालांकि शहर के कई हिस्सों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ाईं, लेकिन कुल मिलाकर इस बारिश ने जोधपुर और आसपास के इलाकों में राहत और खुशी दोनों लेकर आई.