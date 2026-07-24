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जोधपुर में आसमान से बरसी आफत! सड़कों पर बहा दरिया, तेज बहाव में बह रहीं गाड़ियां

Rajasthan News: जोधपुर में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी-उमस से राहत मिली. भीतरी शहर में तेज बहाव के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं और कई जगह घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां तक बहने लगीं. वहीं तिंवरी क्षेत्र में सीजन की पहली अच्छी बारिश से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Jul 24, 2026, 09:50 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 09:50 PM IST
जोधपुर में आसमान से बरसी आफत! सड़कों पर बहा दरिया, तेज बहाव में बह रहीं गाड़ियां
Image Credit: जोधपुर में भारी बारिश के बाद हुआ भीषण जलभराव.

Jodhpur News: जोधपुर में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, दिनभर की गर्मी के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली. वहीं शहर के कई इलाकों में तेज बारिश के चलते सड़कें पानी से लबालब हो गईं. भीतरी शहर में हालात ऐसे बने कि तेज बहाव में घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां तक बहने लगीं. दूसरी ओर तिंवरी क्षेत्र में मानसून की पहली अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और खरीफ फसलों के लिए नई उम्मीद जगी है.

झमाझम बारिश से सड़कों पर बहने लगा पानी
शुक्रवार को जोधपुर में दिनभर रुक-रुककर तेज बारिश होती रही. बारिश का असर ऐसा रहा कि कई इलाकों की सड़कें पानी से भर गईं और देखते ही देखते पानी का तेज बहाव शुरू हो गया. शहर के कई हिस्सों में लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा. लगातार बारिश से मौसम पूरी तरह बदल गया और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली.

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भीतरी शहर में बहने लगीं घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां
बारिश का सबसे ज्यादा असर जोधपुर के भीतरी शहर में देखने को मिला. कई संकरी गलियों और निचले इलाकों में पानी का तेज बहाव इतना ज्यादा था कि घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी बहने लगीं. कई जगह जलभराव के कारण लोगों को पैदल निकलना मुश्किल हो गया. वाहन चालकों को भी पानी से भरी सड़कों पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

जल निकासी व्यवस्था पर फिर उठे सवाल
हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इस बारिश ने एक बार फिर इन तैयारियों की पोल खोल दी. कुछ घंटों की तेज बारिश के बाद ही कई इलाकों में पानी भर गया. सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगीं, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ और लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी.

सुहाने मौसम का लोगों ने उठाया आनंद
बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया. लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोग राहत महसूस करते नजर आए. कई लोग परिवार और दोस्तों के साथ बारिश का आनंद लेने बाहर निकले. शहर के कई इलाकों में लोगों ने चाय, मिर्ची बड़ा और अन्य गर्मागर्म नाश्ते का स्वाद लिया, जबकि युवा बारिश में भीगकर मौसम का लुत्फ उठाते दिखाई दिए.

तिंवरी में किसानों के लिए राहत बनकर आई बारिश
तिंवरी क्षेत्र में मानसून की इस सीजन की पहली अच्छी बारिश किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं रही. लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई. खेतों में नमी बढ़ने से मूंगफली और कपास की फसलों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही बाजरा, मूंग, मोठ और तिलहन जैसी असिंचित फसलों के लिए भी यह बारिश बेहद फायदेमंद मानी जा रही है.

खेती को मिली नई उम्मीद, आमजन को भी राहत
बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी पहुंची है, जिससे किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है. वहीं दूसरी ओर आम लोगों को भी भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है. हालांकि शहर के कई हिस्सों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ाईं, लेकिन कुल मिलाकर इस बारिश ने जोधपुर और आसपास के इलाकों में राहत और खुशी दोनों लेकर आई.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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