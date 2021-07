जोधपुर में टीकाकरण के लिए अनोखी पहल, वैक्सीन लगवाए शख्स को Resturant में मिलेगी छूट

Jodhpur: राजस्थान के जोधपुर में खाने के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी है. यहां एक रेस्टोरेंट में कोविड टीका लगाने वाले लोगों को खाने में छूट दी जा रही है. होटल के मालिक अनिल कुमार का कहना है कि 'हम उन लोगों को 10 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं जिन्होंने पहली खुराक ली है और 20 प्रतिशत उन लोगों को दे रहे हैं जिन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया है. हमारा उद्देश्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना है.'

दरअसल, कई राज्य अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं. ऐसे में तमाम चीजों को छूट दी जा रही है. इसी में रेस्टोरेंट, होटल आदि भी शामिल हैं, जहां एक बार फिर से लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है. ऐसे में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने और जागरुकता फैलाने के लिए विभिन्न तरह की पहल की जा रही है. इसी क्रम में होटल संचालक द्वारा इस तरह की पहल की जा रही है.

Rajasthan | A restaurant giving discounts to vaccinated people in Jodhpur.

We are giving 10% discount to those who have taken first dose & 20% to those who are fully vaccinated against COVID19. Our aim is to encourage people to get vaccinated: Anil Kumar, Restaurant owner pic.twitter.com/kTKTSOee9C

