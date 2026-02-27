Zee Rajasthan
Breaking: बालोतरा में बस और ट्रेलर की भयंकर भिड़ंत, 7 लोगों की हुई मौत

Rajasthan News: बालोतरा के सरवड़ी गांव में स्लीपर बस और ट्रेलर की भयंकर टक्कर में 7-8 लोगों की मौत, दर्जन से ज्यादा घायल. घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस ने जांच और ड्राइवर से पूछताछ शुरू की.

Published:Feb 27, 2026, 04:57 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 04:57 PM IST

Balotra Road Accident News: बालोतरा जिले के सरवड़ी गांव के नेशनल हाईवे पर एक भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई. इस भीषण टक्कर में 7 से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की वजह से बस का साइड हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. घायल यात्रियों को तुरंत एंबुलेंस की मदद से बालोतरा के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ट्रेलर ड्राइवर से पूछताछ कर हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

खबर अपडेट की जा रही है…

