Breaking: बालोतरा में बस और ट्रेलर की भयंकर भिड़ंत, 7 लोगों की हुई मौत

Balotra Road Accident News: बालोतरा जिले के सरवड़ी गांव के नेशनल हाईवे पर एक भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई. इस भीषण टक्कर में 7 से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की वजह से बस का साइड हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.