Zee Rajasthan
Jodhpur News: पानी को तरस रहा शेरगढ़ का संस्कृत विद्यालय, जोधपुर में स्कूल की हालत देख पेरेंट्स में रोष

Jodhpur News: शेरगढ़ (जोधपुर): राजकीय संस्कृत विद्यालय में 1 माह से पानी की भयंकर किल्लत! बच्चे प्यासे, मिड-डे-मील के लिए कर्मचारी भटक रहे. जलदाय विभाग की लापरवाही से टंकी सूखी. तुरंत समाधान की मांग!

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 21, 2025, 13:42 IST | Updated: Aug 21, 2025, 13:42 IST

Jodhpur News: शेरगढ़ (जोधपुर): शेरगढ़ उपखंड मुख्यालय और विधानसभा क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने वाला एकमात्र राजकीय संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय पिछले एक महीने से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है.


जुलाई में स्कूल के विधिवत शुरू होने के बाद से ही पानी की भयंकर किल्लत बनी हुई है, जिसके कारण न केवल बच्चों को पीने के पानी के लिए परेशानी हो रही है, बल्कि मिड-डे-मील तैयार करने के लिए भी कर्मचारियों को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है. विद्यालय परिसर में पानी की टंकी मौजूद है, लेकिन जलदाय विभाग की ओर से पानी की सप्लाई न होने के कारण यह सूखी पड़ी है.

प्रधानाचार्य डॉ. तगसिंह राजपुरोहित ने बताया कि जलदाय विभाग को इस समस्या के बारे में दो बार लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है. इस विकट परिस्थिति में स्कूल के कर्मचारी चंदा इकट्ठा करके पानी के टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं. पानी की कमी के कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में भी भारी रोष व्याप्त है. उनका कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर इस समस्या का गंभीर प्रभाव पड़ रहा है.

अभिभावकों ने प्रशासन से तत्काल इस दिशा में कार्रवाई की मांग की है. यह स्थिति न केवल स्कूल की व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि जलदाय विभाग की लापरवाही को भी उजागर करती है. अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. प्रशासन और जलदाय विभाग को इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBarmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


