Jodhpur: मगजी घाटी में वन टीम पर पथराव का आरोप, महिला बेहोश होने के बाद थाने पर हंगामा

Jodhpur News: जोधपुर के मंडोर इलाके में वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण को रोकने के दौरान बड़ा विवाद हो गया. मगजी घाटी क्षेत्र, जो वन विभाग के अधीन है और जहां लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है, में रविवार को वन टीम ने निर्माण कार्य रोका तो स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया.
Jodhpur: शहर के मंडोर में मगजी घाटी क्षेत्र में वन विभाग की टीम की ओर से वन भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने पर विवाद हो गया. इस दौरान विभाग की टीम ने दो युवकों को पकड़ लिया. वहीं विरोध कर रही एक महिला को भी टीम ने हिरासत में ले लिया. इसके बाद आक्रोशित लोग मंडोर थाने पहुंच गए.
दरअसल मगजी की घाटी क्षेत्र वन विभाग के अधीन है. यहां वन भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण है. जिसे हटाने के लिए हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे. इसी भूमि पर रविवार को वन विभाग की टीम गश्त पर थी. यहां एक मकान का निर्माण कार्य होते नजर आया, जिसे वन विभाग की टीम ने रुकवा दिया. मकान निर्माण का काम रुकवाने पर वन विभाग की टीम का लोगों ने विरोध किया, इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ विवाद हो गया.
इस पर वन विभाग की टीम ने दो युवकों को पकड़कर जीप में बैठा दिया, जबकि विरोध कर रही एक महिला को भी विभाग की टीम ने हिरासत में ले लिया. सूत्रों अनुसार पत्थरबाजी की बात भी सामने आ रही है जिसकी वजह से वन अधिकारी के सिर में चोट की बात सामने आई है. वही स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस दौरान महिला बेहोश हो गई. इसके बाद में महिला को लेकर परिजन और अन्य लोग मंडोर थाने पहुंच गए और विरोध करने लगे. महिला के साथ आई अन्य महिलाओं का कहना था कि वन विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने की आड़ में जबरदस्ती कर रही है.
जिसके बाद विरोध किया गया तो जबरन थाने ले जाया गया. मगजी घाटी मंडोर में वन कर्मियों द्वारा महिला के साथ मारपीट की घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है. घटना के विरोध में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुखराज दिवराया सहित स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.
घटना को लेकर मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा भी मंडोर थाने पहुंचे और थाने के बाहर बड़ी संख्या में मगजी की घाटी क्षेत्रवासी हुए इकट्ठा कर वन विभाग एवं पुलिस की कारवाई का विरोध जताया जा रहा है. वन विभाग की टीम और निर्माण कार्य करा रहे मकान मालिक के बीच हुई झड़प के बाद आरोप है कि नाबालिक बच्चों को पकड़ पकड़ कर घर से बाहर फेंकने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की जाए.
