/राजस्थान के झुंझुनूं, जोधपुर के साथ इन इलाकों में तेज आंधी-बारिश पड़े मोटे-मोटे ओले

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से मौसम बदला हुआ है. इसके चलते 4 मई को भी आंधी, बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे मौसम सुहावना हो गया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

झुंझुनूं में बदला मौसम का मिजाज

झुंझुनूं जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ नजर आ रहा है. मंडावा कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में अचानक तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई. करीब 10 मिनट तक चने के आकार के ओले गिरने से जमीन पर सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी.

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ओलावृष्टि के बाद क्षेत्र में करीब आधे घंटे तक झमाझम तेज बारिश जारी रही. तेज पानी के बहाव के चलते कई आम रास्ते अवरुद्ध हो गए, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ. हालांकि, दिनभर की भीषण गर्मी के बाद हुई इस बारिश से आमजन को काफी राहत मिली है. मौसम सुहावना होने से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली.

अचानक मौसम ने ली करवट

अजमेर उपखंड मुख्यालय पीसांगन समेत देहात में शाम 5 बजे से अचानक मौसम ने करवट ली. यहां आसमान में तूफानी हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और जोरदार ओलावृष्टि हुई. तेज तूफानी बरसात का यह दौर करीब 20 मिनट से अधिक समय तक चला.

तेज तूफानी हवाओं के चलते टिन टप्पर उड़ गए. शादी समारोह वाले घरों में भी टेंट शामियाने उड़ने से समारोह के आयोजकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. उपखंड क्षेत्र के नाड में करीब 5 से 10 मिनट तक कंचे के आकार के ओले गिरे.

बालेसर कस्बे में भी हुई तेज बारिश

जोधपुर के बालेसर कस्बे सहित आसपास क्षेत्र में बारिश हुई. इस दौरान आंधी के बाद तेज बारिश हो रही है. कस्बे में आंधी की वजह से कई स्थानों पर बिजली गुल हुई, तो कई जगह विद्युत पोल धराशाई हुई. अंधड़ के बाद बारिश होने से मौसम सुहावना हुआ और दिनभर की तपिश के बाद अब गर्मी से निजात मिली.

मौसम विभाग जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि अजमेर, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 40-60 किमी/घंटा, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

वहीं, नागौर जिले में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन गरज-चमक के साथ तेज हवाएं 60-80 किमी/घंटा, धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. इन इलाकों में भी ऑरेंज अलर्ट देते हुए चेतावनी जारी की गई है.