/कहीं राहत की बारिश तो कहीं गर्मी से तप रही धरती! जानिए राजस्थान के सबसे गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के आधार पर राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है. कहीं-कहीं तेज हवाएं, बादल और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. साथ ही कुछ जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क भी बना रह सकता है. नीचे जिलावार संभावित तापमान और मौसम की स्थिति को आसान भाषा में समझाया गया है.

जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा

इन जिलों में दिन का तापमान लगभग 34 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है. मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा, लेकिन शाम के समय हल्के बादल छा सकते हैं. तेज हवाओं की हल्की संभावना बनी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी

पश्चिमी राजस्थान में गर्मी ज्यादा रहेगी. यहां तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम ज्यादातर साफ और शुष्क रहेगा, हालांकि कुछ जगहों पर धूल भरी हवाएं चल सकती हैं.

बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर

इन जिलों में तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. कई जगहों पर तेज हवाएं (30 से 50 किमी प्रति घंटा) और बादल छाने की स्थिति बन सकती है. कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी संभव है.

कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़

इन दक्षिण-पूर्वी जिलों में मौसम थोड़ा बदल सकता है. तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. शाम के समय मेघगर्जन और बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है. कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है.

उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़

यहां मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रह सकता है. तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. कई जगहों पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

अलर्ट और सावधानी

मौसम विभाग ने कुछ जिलों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली को लेकर चेतावनी जारी की है. लोगों को खुले स्थानों पर न रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है. खासकर शाम के समय सतर्क रहने की जरूरत है. राजस्थान में मौसम एक जैसा नहीं रहेगा. कहीं गर्मी ज्यादा तो कहीं बादल और बारिश का असर देखने को मिलेगा. लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें और जरूरत के अनुसार सावधानी बरतें।