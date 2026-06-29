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कहीं राहत की बारिश तो कहीं गर्मी से तप रही धरती! जानिए राजस्थान के सबसे गर्म शहर

Rajasthan Hottest Cities: राजस्थान में मौसम बदलता नजर आ रहा है. जयपुर, अजमेर में गर्मी और हल्के बादल, पश्चिमी जिलों में 38-42°C तक तापमान व धूलभरी हवाएं. कुछ जगह हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 29, 2026, 04:59 PM|Updated: Jun 29, 2026, 04:59 PM
कहीं राहत की बारिश तो कहीं गर्मी से तप रही धरती! जानिए राजस्थान के सबसे गर्म शहर
Image Credit: राजस्थान में गर्मी से लोग बेहाल (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के आधार पर राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है. कहीं-कहीं तेज हवाएं, बादल और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. साथ ही कुछ जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क भी बना रह सकता है. नीचे जिलावार संभावित तापमान और मौसम की स्थिति को आसान भाषा में समझाया गया है.

जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा
इन जिलों में दिन का तापमान लगभग 34 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है. मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा, लेकिन शाम के समय हल्के बादल छा सकते हैं. तेज हवाओं की हल्की संभावना बनी रहेगी.

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जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी
पश्चिमी राजस्थान में गर्मी ज्यादा रहेगी. यहां तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम ज्यादातर साफ और शुष्क रहेगा, हालांकि कुछ जगहों पर धूल भरी हवाएं चल सकती हैं.

बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर
इन जिलों में तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. कई जगहों पर तेज हवाएं (30 से 50 किमी प्रति घंटा) और बादल छाने की स्थिति बन सकती है. कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी संभव है.

कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़
इन दक्षिण-पूर्वी जिलों में मौसम थोड़ा बदल सकता है. तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. शाम के समय मेघगर्जन और बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है. कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है.

उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़
यहां मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रह सकता है. तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. कई जगहों पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

अलर्ट और सावधानी
मौसम विभाग ने कुछ जिलों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली को लेकर चेतावनी जारी की है. लोगों को खुले स्थानों पर न रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है. खासकर शाम के समय सतर्क रहने की जरूरत है. राजस्थान में मौसम एक जैसा नहीं रहेगा. कहीं गर्मी ज्यादा तो कहीं बादल और बारिश का असर देखने को मिलेगा. लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें और जरूरत के अनुसार सावधानी बरतें।

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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