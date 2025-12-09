पाक से सटे पश्चिमी राजस्थान में एमडी ड्रग्स का फैलता जाल, सुनसान ढाणियों में चलाई जा रही फैक्ट्रियां

Jodhpur News: भारत में ड्रग्स का कारोबार नया नही है पहले बड़े महानगरों यानि की दिल्ली, मुम्बई,गुजरात शहरों में चलता कारोबार लेकिन अब ठिकाने बदलने लगे है.

पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जालौर और सांचौर में पिछले कुछ वर्षों से एमडी (मेथाम्फेटामाइन) ड्रग्स का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. पुलिस, एसओजी व एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में लगातार ऐसी फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं, जहां रेगिस्तानी धोरों में बने अस्थायी शेल्टरों या खेत-खलिहानों के बीच चल रही यूनिटों में इस जानलेवा ड्रग का उत्पादन किया जा रहा था.

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि अब ये नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी जड़ें पसार चुका है, जहां भौगोलिक परिस्थितियां और कम आबादी इनके लिए सुरक्षित ठिकाने साबित हो रहे हैं. पुलिस अधिकारियों की माने तो पाकिस्तान से सटे इलाके लंबे समय से तस्करों के लिए संवेदनशील रहे हैं, लेकिन एमडी ड्रग्स के मामले में इस क्षेत्र का इस्तेमाल सिर्फ आवागमन ही नहीं बल्कि अब निर्माण के तौर पर भी होने लगा है.

पुलिस के अनुसार, अवैध प्रयोगशालाएं अक्सर दूर-दराज रेतीले क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं, जहां पहुंच पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होती है. पकड़ी गई फैक्ट्रियों में अधिकांश में रासायनिक उपकरण, ड्रग्स और तैयार एमडी पाउडर की बड़ी मात्रा मिली है जिसका बाजार मूल्य करोड़ों में आंका जाता है.

जोधपुर का ग्रामीण इलाका इस अवैध कारोबार का नया केंद्र बनता जा रहा है. जहं की सुनसान ढाणिया, खेतों में बने खाली कमरे और रात के समय कम आवाजाही का फायदा उठाकर गिरोह अपनी यूनिट संचालित करते हैं. पिछले महीनों में पकड़ी गई फैक्टरियों से यह संकेत मिलता है कि इस नेटवर्क के पीछे प्रशिक्षित केमिस्ट और अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं. खासकर एज्युकेटेड लोग शार्टकट से पैसा बनाने के चक्कर में इस कारोबार में शामिल होने लगे है.

पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और पिछले कुछ महीनों में कई बड़ी फैक्ट्रियां नष्ट की गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि नेटवर्क जटिल है और इसमें कई स्तरों पर लोग जुड़े होते हैं. केमिस्ट, सप्लायर, स्थानीय मददगार और सीमापार के तस्कर. प्रशासन अब ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और जन-जागरूकता अभियान बढ़ा रहा है.

कितनी खतरनाक है एमडी?

मनो चिकित्सको के अनुसार, एमडी एक अत्यंत खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है, जो सीधे मस्तिष्क की तंत्रिका प्रणाली पर असर डालती है. मनोचिकित्सक डॉ. सुरेन्द्र कुमार बताते हैं कि एमडी के सेवन से व्यक्ति को क्षणिक ऊर्जा और उत्साह तो मिलता है लेकिन यह धीरे-धीरे गंभीर मानसिक रोग, अवसाद, पागलपन जैसे लक्षण, दिल की धड़कन में अनियमितता और कई बार अचानक मृत्यु का कारण बनती है.

उनका कहना है कि इसके आदी लोग सामाजिक जीवन से कटने लगते हैं और अपराध के रास्ते पर भी बढ़ सकते हैं. पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक असुरक्षा जैसी स्थितियां युवाओं को नशे की ओर धकेल रही हैं. एमडी की उपलब्धता बढ़ने से कॉलेज और कामकाजी युवाओं में इसका प्रयोग तेजी से बढ़ा है. यह ड्रग सस्ती नहीं है लेकिन आसानी से मिलने की वजह से इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.

पश्चिमी राजस्थान में एमडी ड्रग्स का बढ़ता कारोबार सिर्फ कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए गंभीर खतरा है. कड़े कानून, लगातार पुलिस कार्रवाई और जन जागरूकता व सहयोग से ही थार के धोरों में बढ़ते इस कारोबार को रोका जा सकता है.

