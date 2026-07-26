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रक्षाबंधन से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा, जोधपुर से जुड़ी 14 जोड़ी ट्रेनों में लगेंगे 36 अतिरिक्त कोच

रक्षाबंधन और अगस्त के त्योहारी सीजन में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोधपुर मंडल से जुड़ी 14 जोड़ी ट्रेनों में 36 अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है. यह व्यवस्था 1 अगस्त से विभिन्न तिथियों तक लागू रहेगी.  

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Jul 26, 2026, 02:46 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 02:46 PM IST
रक्षाबंधन से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा, जोधपुर से जुड़ी 14 जोड़ी ट्रेनों में लगेंगे 36 अतिरिक्त कोच
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: रक्षाबंधन और अगस्त के त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. रेलवे प्रशासन ने जोधपुर मंडल से जुड़ी 14 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों में कुल 36 अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है.

यह व्यवस्था 1 अगस्त से विभिन्न तिथियों तक लागू रहेगी. अतिरिक्त कोच लगने से हजारों यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी और लंबी वेटिंग सूची में कमी आएगी.

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कई प्रमुख ट्रेनों में मांग

जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, वाराणसी सिटी और श्रीगंगानगर से संचालित कई प्रमुख ट्रेनों में मांग के अनुसार, एक से तीन अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे. इनमें एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच शामिल हैं. कुछ ट्रेनों में एलएचबी एसी कोच और अतिरिक्त स्लीपर व जनरल सेकेंड क्लास कोच भी जोड़े जाएंगे.

इस निर्णय का लाभ जयपुर-जोधपुर, जोधपुर-इंदौर, इंदौर-भगत की कोठी, जोधपुर-वाराणसी सिटी, जोधपुर-दादर, भगत की कोठी-दादर, जैसलमेर-साबरमती, साबरमती-जैसलमेर, श्रीगंगानगर-तिरुचिरापल्ली,बीकानेर/जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला राजस्थान संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, मंडोर सुपरफास्ट तथा बीकानेर-बांद्रा टर्मिनस सहित कई महत्वपूर्ण रेल सेवाओं के यात्रियों को मिलेगा.

ट्रेनों में यात्रियों की संख्या ज्यादा

रेलवे के अनुसार, अगस्त में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और अन्य त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है. इसी अतिरिक्त दबाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को आरक्षित सीट उपलब्ध कराई जा सके और यात्रा को सुगम बनाया जा सकें.

जानकारी के मुताबिक, रक्षाबंधन हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. भाई-बहन के अटूट प्यार, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक राखी का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है. साल 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) को मनाया जाएगा. इस दिन राखी बांधने का मुख्य शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 बजे से सुबह 9:48 बजे तक रहेगा. इस दिन बहनें भाई की कलाई में राखी बांधकर लंबी उम्र और उत्तम भविष्य की कामना करती हैं. वहीं भाई बहनों की रक्षा का वचन देने के साथ उपहार देते हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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