रामदेवरा मेले में रामसरोवर तालाब पर NDRF की टीम तैनात, नहाने वालों पर 24 घंटे निगरानी

Jaisalmer News: राजस्थान का महाकुंभ कहलाने वाला बाबा रामदेव भादवा मेला 25 अगस्त से शुरू होने के बाद पूरे उत्साह के साथ जारी है. अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर चुके हैं. रामसरोवर तालाब और इसके घाटों पर श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है.
Trending Photos
Ramdevra Mela 2025: रामदेवरा में आयोजित भादवा मेले के दौरान रामसरोवर तालाब पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीम 24 घंटे सतर्कता के साथ तैनात है. तालाब में नहाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.
प्रशासन और एसडीआरएफ की मुस्तैदी का नतीजा है कि इस साल भादवा मेले में अब तक तालाब में डूबने की कोई घटना सामने नहीं आई है. मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामसरोवर तालाब में स्नान करने पहुंचते हैं, और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं.
स्थानीय प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से दर्शन और स्नान का अवसर मिल रहा है. एसडीआरएफ की इस सक्रियता और सतर्कता की स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने सराहना की है, और उम्मीद जताई जा रही है कि मेला निर्विघ्न संपन्न होगा.
दर्शन से पहले श्रद्धालु तालाब में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं, जिससे सरोवर इन दिनों भरा हुआ है. पहले गहरे पानी में जाने के कारण डूबने की घटनाएं होती थीं, लेकिन इस बार प्रशासन की सतर्कता और एसडीआरएफ की मुस्तैदी ने ऐसी घटनाओं को रोका है.
एसडीआरएफ की आठ सदस्यीय टीम, गणपत राम के नेतृत्व में, 31 जुलाई से ही रामसरोवर के आसपास 24 घंटे निगरानी कर रही है. यह टीम श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोककर घाट पर सुरक्षित स्नान करने की सलाह दे रही है. इसके परिणामस्वरूप, पिछले 27 दिनों में तालाब में डूबने की कोई घटना नहीं हुई है.
प्रशासन ने इस उपलब्धि पर राहत की सांस ली है और एसडीआरएफ की तारीफ करते हुए उन्हें इसी तरह कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है. सुबह से देर शाम तक परिवार सहित श्रद्धालु तालाब में डुबकी लगाते हैं, और घाटों पर भारी भीड़ रहती है.
प्रशासन की सतर्क व्यवस्था और एसडीआरएफ की सक्रियता से मेले में सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, जिसकी श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने सराहना की है. उम्मीद है कि मेला निर्विघ्न संपन्न होगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!