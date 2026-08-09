/रविंद्र सिंह भाटी का सरकार पर हमला, बोले- एक साल बाद भी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं बना?

Rajasthan Politics: निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जोधपुर प्रवास के दौरान राजस्थान सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में भाटी ने ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, OBC आरक्षण, UCC, छात्रसंघ चुनाव और लोहावट के भंवरी देवी हत्याकांड जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि करीब एक साल पहले सदन में कानून लाने का आश्वासन देने के बावजूद अब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं बनाया गया.

एक साल बाद भी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट का इंतजार

रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान में पेड़ों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून की जरूरत है. उन्होंने बीकानेर में हुए 36 कौमों के आंदोलन और विशेष रूप से बिश्नोई समाज के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सरकार की ओर से सदन में जल्द ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाने की बात कही गई थी.

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भाटी का कहना है कि उस आश्वासन को करीब एक साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक कानून नहीं आया. इस दौरान बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होने का दावा करते हुए उन्होंने सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की. निर्दलीय विधायक ने मांग रखी कि राजस्थान में बनने वाले इस कानून का नाम ‘मां अमृता देवी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट’ रखा जाए. उन्होंने कहा कि पर्यावरण और राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि प्रभावी कानून जरूरी है.

भंवरी देवी हत्याकांड को लेकर भी बोले भाटी

जोधपुर प्रवास के दौरान भाटी ने लोहावट के भंवरी देवी हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं. उनका कहना था कि अगर किसी परिवार को न्याय की मांग के लिए भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं तो यह व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल है. भाटी ने पीड़ित परिवार और आंदोलन कर रहे लोगों के साथ खड़े रहने की बात कही. उन्होंने मामले में न्याय दिलाने की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने की अपील की.

‘न BJP में जा रहा, न कांग्रेस में’

रविंद्र सिंह भाटी से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल किया गया. इस पर उन्होंने साफ कहा कि वह न तो कांग्रेस में जा रहे हैं और न ही भाजपा में शामिल होने की तैयारी है. भाटी ने कहा कि वह जनता के साथ हैं और आगे भी जनता जो आदेश देगी, उसी के अनुसार फैसला करेंगे. निकाय चुनाव को लेकर भी उन्होंने जनता के साथ रहने की बात कही. उनके इस बयान को राजस्थान की राजनीति में उनके स्वतंत्र राजनीतिक रुख से जोड़कर देखा जा रहा है. निर्दलीय विधायक लगातार अलग-अलग जन मुद्दों को उठाते रहे हैं.

OBC आरक्षण में प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया

भाटी ने OBC आरक्षण को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि OBC वर्ग के कई समुदायों को राजनीतिक स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है. उनके अनुसार सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर ऐसे समुदायों की आवाज उठानी चाहिए. उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ और राजनीतिक प्रतिनिधित्व समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए. इसके लिए सरकार और विपक्ष को मिलकर चर्चा करनी चाहिए.



UCC पर बोले- विरोध की आवाज दबाना लोकतंत्र के खिलाफ

UCC के मुद्दे पर भी रविंद्र भाटी ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और किसी मुद्दे पर विरोध दर्ज कराने का अधिकार है. भाटी ने कहा कि किसी भी विरोध की आवाज को दबाने के बजाय उस पर संवाद होना चाहिए. उनका कहना था कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए असहमति और बातचीत दोनों जरूरी हैं.



छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग

निर्दलीय विधायक ने छात्रसंघ चुनाव का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने सरकार से छात्रसंघ चुनाव दोबारा कराने की मांग की. भाटी के मुताबिक छात्रसंघ चुनाव युवाओं को राजनीति और नेतृत्व का पहला मंच देते हैं. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को राजनीति में आने और अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए. भाटी ने छात्र नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात भी कही.



जोधपुर में रविंद्र सिंह भाटी के बयानों से साफ है कि उन्होंने एक साथ कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है. ट्री प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर OBC प्रतिनिधित्व, UCC और छात्रसंघ चुनाव तक, भाटी ने सरकार के सामने सवाल रखे और अपनी राजनीतिक स्थिति भी स्पष्ट की. अब देखना होगा कि सरकार इन मुद्दों पर क्या रुख अपनाती है और खासकर ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं.

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