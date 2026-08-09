Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /रविंद्र सिंह भाटी का सरकार पर हमला, बोले- एक साल बाद भी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं बना?

रविंद्र सिंह भाटी का सरकार पर हमला, बोले- एक साल बाद भी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं बना?

Ravindra Singh Bhati: जोधपुर में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, OBC आरक्षण, UCC और छात्रसंघ चुनाव समेत कई मुद्दों पर राजस्थान सरकार को घेरा. भाटी ने कहा कि करीब एक साल पहले सदन में कानून लाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक एक्ट नहीं आया. उन्होंने ‘मां अमृता देवी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट’ के नाम से मजबूत कानून बनाने की मांग की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Lokesh Kumar
Published:Aug 09, 2026, 01:05 PM IST | Updated:Aug 09, 2026, 01:05 PM IST
रविंद्र सिंह भाटी का सरकार पर हमला, बोले- एक साल बाद भी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं बना?
Image Credit: Ravindra Singh Bhati

Rajasthan Politics: निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जोधपुर प्रवास के दौरान राजस्थान सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में भाटी ने ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, OBC आरक्षण, UCC, छात्रसंघ चुनाव और लोहावट के भंवरी देवी हत्याकांड जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि करीब एक साल पहले सदन में कानून लाने का आश्वासन देने के बावजूद अब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं बनाया गया.

एक साल बाद भी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट का इंतजार
रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान में पेड़ों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून की जरूरत है. उन्होंने बीकानेर में हुए 36 कौमों के आंदोलन और विशेष रूप से बिश्नोई समाज के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सरकार की ओर से सदन में जल्द ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाने की बात कही गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source


भाटी का कहना है कि उस आश्वासन को करीब एक साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक कानून नहीं आया. इस दौरान बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होने का दावा करते हुए उन्होंने सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की. निर्दलीय विधायक ने मांग रखी कि राजस्थान में बनने वाले इस कानून का नाम ‘मां अमृता देवी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट’ रखा जाए. उन्होंने कहा कि पर्यावरण और राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि प्रभावी कानून जरूरी है.

भंवरी देवी हत्याकांड को लेकर भी बोले भाटी
जोधपुर प्रवास के दौरान भाटी ने लोहावट के भंवरी देवी हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं. उनका कहना था कि अगर किसी परिवार को न्याय की मांग के लिए भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं तो यह व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल है. भाटी ने पीड़ित परिवार और आंदोलन कर रहे लोगों के साथ खड़े रहने की बात कही. उन्होंने मामले में न्याय दिलाने की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने की अपील की.

‘न BJP में जा रहा, न कांग्रेस में’
रविंद्र सिंह भाटी से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल किया गया. इस पर उन्होंने साफ कहा कि वह न तो कांग्रेस में जा रहे हैं और न ही भाजपा में शामिल होने की तैयारी है. भाटी ने कहा कि वह जनता के साथ हैं और आगे भी जनता जो आदेश देगी, उसी के अनुसार फैसला करेंगे. निकाय चुनाव को लेकर भी उन्होंने जनता के साथ रहने की बात कही. उनके इस बयान को राजस्थान की राजनीति में उनके स्वतंत्र राजनीतिक रुख से जोड़कर देखा जा रहा है. निर्दलीय विधायक लगातार अलग-अलग जन मुद्दों को उठाते रहे हैं.

OBC आरक्षण में प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया
भाटी ने OBC आरक्षण को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि OBC वर्ग के कई समुदायों को राजनीतिक स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है. उनके अनुसार सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर ऐसे समुदायों की आवाज उठानी चाहिए. उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ और राजनीतिक प्रतिनिधित्व समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए. इसके लिए सरकार और विपक्ष को मिलकर चर्चा करनी चाहिए.


UCC पर बोले- विरोध की आवाज दबाना लोकतंत्र के खिलाफ
UCC के मुद्दे पर भी रविंद्र भाटी ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और किसी मुद्दे पर विरोध दर्ज कराने का अधिकार है. भाटी ने कहा कि किसी भी विरोध की आवाज को दबाने के बजाय उस पर संवाद होना चाहिए. उनका कहना था कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए असहमति और बातचीत दोनों जरूरी हैं.


छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग
निर्दलीय विधायक ने छात्रसंघ चुनाव का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने सरकार से छात्रसंघ चुनाव दोबारा कराने की मांग की. भाटी के मुताबिक छात्रसंघ चुनाव युवाओं को राजनीति और नेतृत्व का पहला मंच देते हैं. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को राजनीति में आने और अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए. भाटी ने छात्र नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात भी कही.


जोधपुर में रविंद्र सिंह भाटी के बयानों से साफ है कि उन्होंने एक साथ कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है. ट्री प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर OBC प्रतिनिधित्व, UCC और छात्रसंघ चुनाव तक, भाटी ने सरकार के सामने सवाल रखे और अपनी राजनीतिक स्थिति भी स्पष्ट की. अब देखना होगा कि सरकार इन मुद्दों पर क्या रुख अपनाती है और खासकर ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

छात्रों का साथ हमेशा देंगे, मांग वाजिब लेकिन हिंसा का समर्थन नहीं- रविंद्र सिंह भाटी

कौन हैं IAS Ravindra Kumar Mandar? जिन्होंने अम्मा को थैले में रखकर दे दिए 22 हजार रुपये, जानें राजस्थान के क्या है नाता

भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर रविन्द्र सिंह भाटी का बड़ा बयान, कहा- जनता करेगी फैसला

ट्रेंडिंग न्यूज़

कौन हैं राजस्थान के अभिषेक मीणा? जिन्होंने कम उम्र में पास किया UPSC, IIT से IAS बनने तक ऐसी है अभिषेक मीणा की कहानी

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

इस जिले में जमीन खरीदने से पहले हो जाएं सावधान, बिना NOC धड़ाधड़ बेचे जा रहे प्लॉट

राजस्थान के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश! IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

जयपुर में आज निकलेगी तिरंगा यात्रा, कई रास्ते बंद और डायवर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक प्लान

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

विश्व आदिवासी दिवस पर दौसा में खास कार्यक्रम आज, किरोड़ी लाल मीणा करेंगे शिरकत

राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव में तीसरे मोर्चे की एंट्री, क्या BJP-कांग्रेस का बिगड़ेगा गणित?

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

राजस्थान में अगले 96 घंटे बेहद भारी! कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

फर्जी IAS बनकर नाबालिग छात्राओं को फंसाता था आरोपी! नौकरी और नंबर बढ़ाने का लालच देकर करता था गंदा खेल

किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र मीणा का जोरदार डांस, चाचा-भतीजे का डांस देख फैंस हुए दीवाने

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा अपडेट, कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, जानें अपने जिले का हाल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

किचन में गैस लीक होते ही बजेगा अलार्म, 25 सेकेंड में खुद बंद होगी सप्लाई!

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के जारी हुए रेट, जानें आज किस रेट मिलेगा 10 ग्राम सोना और 1KG चांदी

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

50 फीट गहरे कुएं में रोई नन्हीं जान! 3 महीने बाद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा, मां और बेटा गिरफ्तार

टोंक में महिला से मारपीट, रो-रोकर पीड़िता बोली-मुझे 'डायन' कहकर लाठी-डंडों से मारा गया

जयपुर हेवली में मिले खजाने का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार, पौने दो करोड़ रुपये की चांदी बरामद

12 घंटे तक मिट्टी में दबी रही जिंदगी, रेस्क्यू के बाद भी नहीं बचा सिकंदर, दर्दनाक मौत

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

वीडियो कॉल कांड से अजमेर सेंट्रल जेल में हड़कंप, जेलर निलंबित, बंदी भरतपुर शिफ्ट

जयपुर में आज कांग्रेस का पैदल मार्च, इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

बीकानेर-जैसलमेर में लगेंगी 922 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाएं, भूमि आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी

दर्दनाक हादसे से दहला बाड़मेर, दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में 3 की मौत, मौत का मंजर देख कांप गए लोग

“नकटे बूंचे सबसे ऊंचे”... हाड़ौती कहावत में मदन दिलावर ने डोटासरा पर साधा निशाना, बोले- महेश जोशी के पास वाली बैरक खाली है

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव, जयपुर समेत 21 जिलों में मेघगर्जन और बारिश की चेतावनी

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

बस हादसे में जिंदगी की जंग हार गई लक्षिता, दर्द से तड़प रही छात्रा ने सुबह तोड़ दिया दम

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Ravindra Singh Bhati

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रविंद्र सिंह भाटी का सरकार पर हमला, बोले- एक साल बाद भी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं बना?
2
3
4
5