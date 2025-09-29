सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वाली 'रेखा डॉन' की तुड़ाई, बीच सड़क महिलाओं ने की जमकर पिटाई...

Rekha Don Brutally Beaten: राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चित महिला 'रेखा डॉन' की सड़क पर बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि रेखा डॉन पर अश्लील सामग्री फैलाने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया, जिसके चलते कुछ महिलाओं ने उसे निशाना बनाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं रेखा को बाल पकड़कर घसीटती और पीटती नजर आ रही हैं. यह दूसरा मामला है जब जोधपुर में सोशल मीडिया यूजर की ऐसी पिटाई हुई है. करीब 20 दिन पहले बीकानेर की 'शेरनी' उर्फ मोनिका राजपुरोहित के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी.



अश्लीलता और गाली-गलौज के आरोप

रेखा डॉन मूल रूप से बीकानेर जिले के देशनोक की रहने वाली हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जोधपुर में रह रही हैं. वे सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और नियमित रूप से इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर लगभग 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके वीडियो में अश्लीलता और अनुचित व्यवहार देखने को मिलता है, जिसमें गाली-गलौज और असभ्य हरकतें शामिल हैं. यह विवाद तब और बढ़ा जब रेखा ने हाल ही में एक वीडियो में खुद के साथ बलात्कार होने का दावा किया और अपने समुदाय से मदद की गुहार लगाई. हालांकि, इस अपील के बावजूद कोई उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया.



बेरहमी से पिटाई, अस्पताल में भर्ती

मारपीट की इस घटना में रेखा को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाओं ने उसे सड़क पर घसीटा और बेरहमी से मारा. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और रेखा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश तेज कर दी गई है. रेखा की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन यह घटना सोशल मीडिया पर हिंसा और नैतिकता को लेकर बहस छेड़ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



पुलिस जांच में जुटी, समाज में बढ़ती नाराजगी

पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है. स्थानीय लोगों में रेखा के व्यवहार को लेकर नाराजगी बढ़ रही है, लेकिन हिंसा की इस घटना की निंदा भी हो रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-