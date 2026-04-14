/NEET PG काउंसलिंग पर हाईकोर्ट का बड़ा झटका! बाहरी राज्यों के आरक्षित अभ्यर्थियों को राजस्थान कोटा में नहीं मिलेगा लाभ

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET PG 2025-26 काउंसलिंग विवाद में बड़ा फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग को राजस्थान की राज्य कोटा सीटों पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों की याचिका खारिज कर राज्य सरकार की नीति को सही ठहराया.
NEET PG 2025-26 Counselling: राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट पीजी 2025-26 काउंसलिंग से जुड़े विवाद में बडा आदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान की राज्य कोटा सीटों पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों के संगठन की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार की नीति को सही ठहराया.
जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच के समक्ष फेडरेशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ राजस्थान की ओर से याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र द्वारा घटाए गए क्वालिफाइंग परसेंटाइल का लाभ सभी राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को समान रूप से दिया जाए, ताकि खाली पड़ी सीटों को भरा जा सके. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने से राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी होती है, इसलिए नियमों में लचीलापन जरूरी है.
हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था राज्य-विशिष्ट है. किसी भी राज्य में एससी,एसटी या ओबीसी की सूची उस राज्य की सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर तय होती है, इसलिए एक राज्य का आरक्षित वर्ग दूसरे राज्य में वही लाभ नहीं ले सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि राजस्थान की काउंसलिंग गाइडलाइन में पहले से स्पष्ट है कि अन्य राज्यों के आरक्षित अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में ही माना जाएगा. इस नियम को पूरी प्रक्रिया में लगातार लागू किया गया है, इसलिए इसे बीच में नियम बदलना नहीं कहा जा सकता.
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था 100 प्रतिशत डोमिसाइल आधारित आरक्षण नहीं है. बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को पूरी तरह बाहर नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों पर प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया गया है, बशर्ते वे सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करें. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मेडिकल की पोस्टग्रेजुएट सीटों का खाली रहना चिंता का विषय जरूर है, लेकिन केवल सीटें भरने के लिए योग्यता के मानकों से समझौता नहीं किया जा सकता. उच्च शिक्षा, विशेषकर मेडिकल क्षेत्र में मेरिट बनाए रखना अनिवार्य है. हाईकोर्ट ने माना कि राज्य सरकार और काउंसलिंग बोर्ड का निर्णय पूरी तरह कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है. इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!