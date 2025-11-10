Zee Rajasthan
जोधपुर में हाथी-घोड़ों और लग्जरी गाड़ियों के साथ निकली शाही बिंदोली, देखने के लिए छतों पर दौड़ पड़े लोग

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर ज़िले के भोपालगढ़ कस्बे में घुमक्कड़ जाति की साटीया समाज की शाही शादी को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े. शादी की बंदोली ऐतिहासिक अंदाज में निकाली गई, जिसमें चार हाथी, चार बग्गियाँ, ऊंट, घोड़े और लग्जरी गाड़ियां शामिल थीं.

Published: Nov 10, 2025, 01:56 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 01:56 PM IST

Jodhpur News: जिले के भोपालगढ़ कस्बे में इन दिनों एक शाही शादी ने पूरे इलाके का माहौल उत्सवमय बना दिया है. घुमक्कड़ जाति के साटीया समाज की यह शादी किसी राजघराने से कम नहीं लगी. दूल्हे की बंदोली जब कस्बे की गलियों से गुज़री तो देखने वालों का तांता लग गया. हर कोई इस ऐतिहासिक बंदोली की भव्यता देखकर हैरान रह गया.

शाही अंदाज़ में निकली बारात
रविवार को निकली इस बारात में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिला. बंदोली में चार हाथी, चार बग्गियां, ऊंट, घोड़े और कई लग्जरी गाड़ियां शामिल थीं. वहीं, डीजे की धुन और शानदार आतिशबाज़ी ने इस जुलूस को और भी खास बना दिया. पूरा कस्बा इस दौरान बारात की रोशनी और संगीत से झिलमिला उठा.

लोगों में उमड़ा उत्साह
जैसे ही बंदोली मुख्य बाज़ार और मोहल्लों से गुज़री, लोगों ने छतों और दुकानों से इस भव्य नज़ारे को देखने के लिए जगह-जगह जमावड़ा लगा लिया. बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई इस शाही अंदाज़ की शादी को देखकर उत्साहित नज़र आया. कई लोगों ने मोबाइल पर इस अनोखी बारात के वीडियो भी बनाए, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

भोपालगढ़ में पहली बार इतनी शाही बंदोली
स्थानीय लोगों का कहना है कि भोपालगढ़ में इस तरह की शाही बंदोली पहली बार देखने को मिली है. बंदोली में शामिल सजावट, पारंपरिक परिधान और संगीत ने इसे यादगार बना दिया. समाज के बुजुर्गों का कहना है कि ऐसी शादियाँ न सिर्फ समाज की एकता और परंपरा को दिखाती हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का काम करती हैं.

पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी शादी
यह शाही शादी अब पूरे जोधपुर ज़िले में चर्चा का विषय बन गई है. लोग न सिर्फ इसकी भव्यता की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि साटीया समाज द्वारा परंपरा को इतने सुंदर रूप में जीवंत करने की सराहना भी कर रहे हैं.

