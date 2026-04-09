Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

NSUI स्थापना दिवस पर जोधपुर में ‘रन फॉर रोजगार’ मैराथन का आयोजन,युवाओं ने दिखाया जोश

NSUI Organizes 5km Marathon in Jodhpur: जोधपुर में NSUI के स्थापना दिवस पर ‘रन फॉर रोजगार’ थीम के तहत 5 किलोमीटर लंबी मैराथन का आयोजन किया गया.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 09, 2026, 10:20 AM IST | Updated:Apr 09, 2026, 10:20 AM IST

Trending Photos

शुगर लेवल 556, उलटी-दस्त ऐसा की बयां भी नहीं कर पाए दर्द, 8 दिन में तोड़ दिया 8 मासूम ने दम
9 Photos
salumbar news

शुगर लेवल 556, उलटी-दस्त ऐसा की बयां भी नहीं कर पाए दर्द, 8 दिन में तोड़ दिया 8 मासूम ने दम

सिलेंडर भरवाने से पहले जानें राजस्थान में कहां सस्ती-कहां महंगी गैस? शहर वाइज देखें पूरी लिस्ट
9 Photos
Rajasthan LPG Price Today

सिलेंडर भरवाने से पहले जानें राजस्थान में कहां सस्ती-कहां महंगी गैस? शहर वाइज देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट्स जारी, अलग-अलग शहर में कीमतें चेंज, जानें कहां सबसे सस्ता?
9 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट्स जारी, अलग-अलग शहर में कीमतें चेंज, जानें कहां सबसे सस्ता?

राजस्थान में रिकॉर्डतोड़ महंगा हुआ सोना, चांदी में 10,000रु की बढ़ोतरी, जानें अपने शहर का लेटेस्ट प्राइस
8 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में रिकॉर्डतोड़ महंगा हुआ सोना, चांदी में 10,000रु की बढ़ोतरी, जानें अपने शहर का लेटेस्ट प्राइस

NSUI स्थापना दिवस पर जोधपुर में ‘रन फॉर रोजगार’ मैराथन का आयोजन,युवाओं ने दिखाया जोश

NSUI Foundation Day Jodhpur: जोधपुर राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) के स्थापना दिवस के अवसर पर जोधपुर में ‘रन फॉर रोजगार’ थीम पर एक भव्य मैराथन का आयोजन किया गया. युवाओं में रोजगार की चिंता और सरकार से रोजगार मांगने के संदेश को लेकर निकाली गई यह 5 किलोमीटर लंबी मैराथन जोधपुर की सड़कों पर चर्चा का विषय बन गई.

मैराथन की शुरुआत और रूट
मैराथन की शुरुआत जेएनवीयू (जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी) छात्रसंघ कार्यालय से हुई. यह मैराथन अरोड़ा सर्कल, वीर दुर्गादास ब्रिज, गांधी स्टैच्यू और शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वापस छात्रसंघ कार्यालय पर समाप्त हुई. पूरे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

NSUI जिलाध्यक्ष डॉ. बबलू सोलंकी का नेतृत्व
इस मैराथन का नेतृत्व NSUI जोधपुर जिलाध्यक्ष डॉ. बबलू सोलंकी ने किया. उन्होंने कहा कि NSUI युवाओं के मुद्दों को हमेशा आगे रखती है और ‘रन फॉर रोजगार’ इसका प्रतीक है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं को रोजगार देने के वादे तो करती हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रमुख नेता रहे मौजूद
मैराथन में कई बड़े कांग्रेस नेता शामिल हुए. बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, जोधपुर लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा और पूर्व महापौर कुंती देवड़ा विशेष रूप से मौजूद रहे. इन नेताओं ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई और युवाओं के साथ दौड़ में शामिल होकर संदेश दिया कि रोजगार हमारी प्राथमिकता है.

पुरस्कार वितरण और मुख्य उद्देश्य
मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को ₹11,000 तक के नकद पुरस्कार दिए गए. सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और स्मृति टी-शर्ट भी प्रदान की गई. NSUI नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यह मैराथन केवल दौड़ नहीं, बल्कि बेरोजगारी के खिलाफ एक आंदोलन है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के लिए आगे आएं और सरकार से सवाल पूछें.


NSUI का संदेश
NSUI के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा शक्ति को जागरूक करना और रोजगार के मुद्दे को मुख्यधारा में लाना था. कार्यक्रम के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और बेरोजगारी पर केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news