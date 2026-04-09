NSUI स्थापना दिवस पर जोधपुर में ‘रन फॉर रोजगार’ मैराथन का आयोजन,युवाओं ने दिखाया जोश

NSUI Foundation Day Jodhpur: जोधपुर राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) के स्थापना दिवस के अवसर पर जोधपुर में ‘रन फॉर रोजगार’ थीम पर एक भव्य मैराथन का आयोजन किया गया. युवाओं में रोजगार की चिंता और सरकार से रोजगार मांगने के संदेश को लेकर निकाली गई यह 5 किलोमीटर लंबी मैराथन जोधपुर की सड़कों पर चर्चा का विषय बन गई.

मैराथन की शुरुआत और रूट

मैराथन की शुरुआत जेएनवीयू (जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी) छात्रसंघ कार्यालय से हुई. यह मैराथन अरोड़ा सर्कल, वीर दुर्गादास ब्रिज, गांधी स्टैच्यू और शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वापस छात्रसंघ कार्यालय पर समाप्त हुई. पूरे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

NSUI जिलाध्यक्ष डॉ. बबलू सोलंकी का नेतृत्व

इस मैराथन का नेतृत्व NSUI जोधपुर जिलाध्यक्ष डॉ. बबलू सोलंकी ने किया. उन्होंने कहा कि NSUI युवाओं के मुद्दों को हमेशा आगे रखती है और ‘रन फॉर रोजगार’ इसका प्रतीक है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं को रोजगार देने के वादे तो करती हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं कर रही हैं.

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प्रमुख नेता रहे मौजूद

मैराथन में कई बड़े कांग्रेस नेता शामिल हुए. बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, जोधपुर लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा और पूर्व महापौर कुंती देवड़ा विशेष रूप से मौजूद रहे. इन नेताओं ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई और युवाओं के साथ दौड़ में शामिल होकर संदेश दिया कि रोजगार हमारी प्राथमिकता है.

पुरस्कार वितरण और मुख्य उद्देश्य

मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को ₹11,000 तक के नकद पुरस्कार दिए गए. सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और स्मृति टी-शर्ट भी प्रदान की गई. NSUI नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यह मैराथन केवल दौड़ नहीं, बल्कि बेरोजगारी के खिलाफ एक आंदोलन है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के लिए आगे आएं और सरकार से सवाल पूछें.



NSUI का संदेश

NSUI के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा शक्ति को जागरूक करना और रोजगार के मुद्दे को मुख्यधारा में लाना था. कार्यक्रम के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और बेरोजगारी पर केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की.

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