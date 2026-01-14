Zee Rajasthan
अशोक गहलोत के गढ़ में बीजेपी पर जमकर बरसे सचिन पायलट, बोले- गरीबों का हक छीन रही BJP

Jodhpur News: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट बुधवार को जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां का नजारा पूरी तरह राजनीतिक उत्साह से भर गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पलक-पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया, वहीं खासतौर पर युवा कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से एयरपोर्ट परिसर गूंज उठा. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में पायलट की अगवानी के लिए कांग्रेस के कई वरिष्ठ और कदावर नेता मौजूद रहे, जिससे साफ संदेश गया कि पार्टी के भीतर उनका प्रभाव मजबूत बना हुआ है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 14, 2026, 01:14 PM IST | Updated: Jan 14, 2026, 01:14 PM IST

Jodhpur News: बाड़मेर के धोरीमन्ना रवाना होने से पहले सचिन पायलट ने एयरपोर्ट पर मीडिया से लंबी बातचीत की. इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. पायलट ने सबसे पहले जिलों, पंचायतों और वार्डों के परिसीमन का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीमाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है, वह न तो व्यवहारिक है और न ही जनता के हित में है. भाजपा सरकार अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से परिसीमन कर रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है और कई क्षेत्रों में असंतोष बढ़ रहा है.

दरअसल नए परिसीमन से कई कांग्रेस नेताओं की राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, लेकिन असल में यह मुद्दा सिर्फ नेताओं का नहीं, बल्कि जनता से जुड़ा हुआ है. उन्होंने वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनके जैसे अनुभवी नेता इस मुद्दे को प्रदेश और देश स्तर पर उठा रहे हैं, तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. पायलट ने साफ कहा कि परिसीमन को लेकर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध जारी रहेगा.

पायलट ने भाजपा पर तीखा हमला किया

मनरेगा और रोजगार के सवाल पर पायलट ने भाजपा पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में रोजगार योजनाएं हैं, लेकिन भारत में कांग्रेस ने मनरेगा के जरिए रोजगार को कानूनी अधिकार बनाया. सोनिया गांधी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत के हर परिवार को 100 दिन के रोजगार का अधिकार दिया गया, जो गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बना. पायलट ने याद दिलाया कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मनरेगा को कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल बताया था, लेकिन 11 साल बाद भी सरकार इस योजना को खत्म नहीं कर पाई.

बजट पर पाबंदियां लगा दी गईं

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अब धीरे-धीरे इस योजना को कमजोर कर रही है. पहले केंद्र और राज्य के बीच 90:10 का अनुपात था, जिसे घटाकर 60:40 कर दिया गया. सरपंचों की भूमिका सीमित कर दी गई, बजट पर पाबंदियां लगा दी गईं और फैसले गांवों की बजाय राजधानी से होने लगे. पायलट ने कहा कि पहले गांव स्तर पर निर्णय होते थे, अब सब कुछ केंद्रीकृत कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण लोकतंत्र कमजोर हुआ है.

राम के नाम को लेकर राजनीति

भगवान राम के नाम को लेकर कांग्रेस पर लगने वाले आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पायलट ने कहा कि कांग्रेस को भगवान राम से कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा, मैं तो बातचीत की शुरुआत ही ‘राम-राम सा’ कहकर करता हूं, मुझसे ज्यादा राम-राम कोई नहीं बोलता. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर जनता को असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है.

11 वर्षों में ईडी के 96 प्रतिशत मामले भाजपा विरोधी नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए

ईडी की छापेमारी और विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई के सवाल पर पायलट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक पार्टी है, जिसकी विचारधारा पर भरोसा करने वाले हर व्यक्ति का स्वागत है. लेकिन यह भी सच्चाई है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है. पायलट ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में ईडी के 96 प्रतिशत मामले भाजपा विरोधी नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं, जबकि सजा की दर बेहद कम है. इससे साफ है कि एजेंसियों का इस्तेमाल डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है.

विपक्ष की आवाज दबाने के लिए एजेंसियों का सहारा ले रही

पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में हो रही राजनीतिक घटनाओं पर बोलते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए एजेंसियों का सहारा ले रही है. लेकिन देश की जनता अब यह सब समझ चुकी है. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला. जो लोग 300-400 पार की बात कर रहे थे, वे 240 पर अटक गए. आज सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है.

महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही

पायलट ने कहा कि संसद में इंडिया गठबंधन की संख्या भी मजबूत है और एनडीए से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. धीरे-धीरे लोग समझ रहे हैं कि भाजपा का पक्षपातपूर्ण रवैया, उसके फैसले और नीतियां देश के लिए नुकसानदेह हैं. महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही है, जबकि गरीब और अमीर के बीच की खाई और गहरी हो गई है.

अपने जोधपुर दौरे के दौरान सचिन पायलट ने स्पष्ट संकेत दिए कि कांग्रेस आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर और आक्रामक होगी. उनका यह दौरा न केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हलचल का संकेत भी माना जा रहा है.

