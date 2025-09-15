Sachin Pilot in Delhi Uniersity Election Campaign: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (दूसू) के चुनावों के लिए प्रचार का दौर तेज हो गया है, और इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी प्रचार में उतरने वाले हैं. सोमवार सुबह दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में पायलट तीन प्रमुख स्थानों पर छात्रों के बीच जाकर प्रचार करेंगे. मिरांडा हाउस, लॉ सेंटर और हिंदू कॉलेज में वे छात्र संपर्क अभियान चलाएंगे तथा एनएसयूआई पैनल के चारों उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे. विशेष रूप से, एनएसयूआई की अध्यक्ष पद उम्मीदवार जोधपुर की जोशलीन चौधरी के पक्ष में उनका समर्थन प्रमुख रहेगा.

DU Election में सचिन पायलट की एंट्री...

दूसू चुनाव 2025 के लिए एनएसयूआई ने अपनी पूरी पैनल की घोषणा कर दी है, जिसमें जोसलीन चौधरी को अध्यक्ष, राहुल झांसल को उपाध्यक्ष, लोकेश चौधरी को संयुक्त सचिव और एक अन्य उम्मीदवार को सचिव पद के लिए नामित किया गया है. जोसलीन चौधरी, जो जोधपुर से ताल्लुक रखती हैं, युवा छात्रों के मुद्दों को उठाने के लिए जानी जाती हैं. एनएसयूआई का मेनिफेस्टो छात्रों की समस्याओं जैसे किफायती शिक्षा, महिला सुरक्षा, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और छात्र अधिकारों पर केंद्रित है. पार्टी का दावा है कि यह पैनल छात्रों की आवाज को मजबूत करेगा और विश्वविद्यालय में समावेशी वातावरण बनाएगा.

छात्र संघ चुनावों की बहाली

सचिन पायलट, जो हाल ही में राजस्थान में एनएसयूआई के छात्र संघ चुनावों की बहाली के लिए प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं, दिल्ली में भी युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के इरादे से आ रहे हैं. वे छात्रों से सीधा संवाद करेंगे, जहां शिक्षा नीतियों, रोजगार अवसरों और कैंपस राजनीति पर चर्चा करेंगे. पायलट का यह दौरा एनएसयूआई को मजबूत करने और एबीवीपी जैसे प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मजबूत मोर्चा खोलने का प्रयास माना जा रहा है.

दूसू चुनावों का इतिहास हमेशा से राजनीतिक रंग लिए रहा है, जहां एनएसयूआई, एबीवीपी और अन्य संगठन छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा करते हैं. इस बार 18 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले प्रचार 15 सितंबर तक चलेगा. एनएसयूआई कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि पायलट की मौजूदगी से युवा मतदाताओं का समर्थन बढ़ेगा. जोशलीन चौधरी ने कहा, "हम छात्रों के हितों के लिए लड़ेंगे, और सचिन जी का समर्थन हमें नई ऊर्जा देगा." यह चुनाव न केवल कैंपस की राजनीति को प्रभावित करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर युवा एजेंडे को भी हाइलाइट करेंगे.

