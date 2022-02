REET पर बोले Sachin Pilot-दोबारा परीक्षा के समय अभ्यर्थियों से नहीं लेनी चाहिए फीस

Sardarpura: कांग्रेस नेता सचिन पायलट (Sachin Pilot) अपने एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे. निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पायलट के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे हालांकि निर्धारित समय से देरी से पहुंचे पायलट के स्वागत के लिए वन व पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी (Hemaram Chaudhary) भी कतार में स्वागत करते नजर आए.

मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट (Sachin Pilot on UP Election) ने कहा कि पंजाब सहित अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है. उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी बात करे मीडिया कुछ भी दिखाए, लेकिन हकीकत और धरातल पर स्थिति कुछ और है. कांग्रेस की स्थिति बेहतर है. इसी तरह उन्होंने यूपी में भाजपा (UP BJP) के डबल इंजन के नारे को फेल बताते हुए कहा कि दोनों इंजन सीज हैं. जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान है. उत्तर प्रदेश (UP Election 2022) में भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी. आम जनता बेरोजगारी से, महंगाई से, डीजल और गैस के बढ़े दामों से परेशान है. इससे भाजपा के नेताओं में भी घबराहट है. इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है और कांग्रेस मजबूत स्थिति में है.

इसी प्रकार जोधपुर में रीट परीक्षा (REET 2021) की सीबीआई जांच से जुड़े सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि जांच कोई भी एजेंसी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा कि जांच पारदर्शी होनी चाहिए और जांच का परिणाम समय पर आना चाहिए. साथ ही सघन और सटीक होना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थियों को निराशा ना हो. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से रीट अभ्यर्थियों के साथ है और सरकार को अभ्यर्थियों को विश्वास में लेकर जांच करनी चाहिए. इसी तरह दोबारा परीक्षा के समय अभ्यर्थियों से फीस नहीं लेनी चाहिए.

एक विवाह समारोह में शिरकत करने आए सचिन पायलट के स्वागत में गुर्जर समाज और उनके समर्थक एयरपोर्ट पहुंचे थे जहां से वे काफिले के रूप में जोधपुर में कांग्रेस के नेता करण सिंह उचियाडा के भाई अर्जुन सिंह के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आए थे. उनका फिर उत्तरप्रदेश जाने का कार्यक्रम है.

Reporter: Arun harsh