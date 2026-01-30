Zee Rajasthan
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत बनी रहस्य, 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर 'न्याय' की पोस्ट, FSL जांच शुरू

Sadhvi Prem Baisa death Case: जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अब केवल एक दुखद घटना नहीं, बल्कि एक गहराता रहस्य बन चुकी है. आखिर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कैसे हुई. साध्वी के पिता और परिजन भी भावुक नजर आए. उन्होंने साफ कहा कि वे सच सामने आने तक चैन से नहीं बैठेंगे और पुलिस जांच से ही उन्हें आखिरी उम्मीद है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 30, 2026, 11:40 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 11:40 PM IST

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत बनी रहस्य, 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर ‘न्याय’ की पोस्ट, FSL जांच शुरू

Sadhvi Prem Baisa death Case: जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अब केवल एक दुखद घटना नहीं, बल्कि एक गहराता रहस्य बन चुकी है, जिस साध्वी के प्रवचनों में शांति और न्याय की बातें होती थीं, उसी साध्वी की मौत के बाद हर तरफ न्याय की गुहार और सवालों का तूफान खड़ा हो गया है.

साध्वी का समाधि संस्कार, लेकिन सवाल अब भी जिंदा

आज साध्वी प्रेम बाईसा का समाधि संस्कार उनके पैतृक मठ परेऊ, बालोतरा में किया गया. अंतिम विदाई के दौरान बड़ी संख्या में शिष्य और साधक मौजूद रहे. आंखें नम थीं, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था. आखिर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कैसे हुई. साध्वी के पिता और परिजन भी भावुक नजर आए. उन्होंने साफ कहा कि वे सच सामने आने तक चैन से नहीं बैठेंगे और पुलिस जांच से ही उन्हें आखिरी उम्मीद है.

अजमेर से जोधपुर और अचानक बिगड़ी तबीयत

पुलिस के अनुसार, बुधवार को साध्वी प्रेम बाईसा अजमेर में एक निजी कथा कार्यक्रम में शामिल होकर जोधपुर लौटी थीं. शाम होते-होते आरती नगर स्थित उनके आश्रम में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. आश्रम में मौजूद लोग घबरा गए. इसी दौरान कॉलोनी में रहने वाले देवी सिंह नाम के कंपाउंडर को बुलाया गया.

एसीपी छवी शर्मा ने बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा बुधवार को अजमेर में एक निजी कथा के कार्यक्रम से लौटकर जोधपुर आई थी. उसे दौरान जोधपुर के आरती नगर स्थित उनके आश्रम में उनकी तबीयत खराब हो गई. तबीयत खराब होने पर कॉलोनी में ही रहने वाले देवी सिंह नाम के कंपाउंडर को बुलाया गया और देवी सिंह ने उनको डेक्सोना इंजेक्शन लगाया.

इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, तो साध्वी प्रेम बाईसा को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और निजी अस्पताल की ओर से उन्हें कहा गया था कि प्रेम बाईसा की बॉडी को मथुरादास माथुर अस्पताल या महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन साध्वी के पिता उन्हें अपने साथ अपने आश्रम ले गए.

पुलिस को इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस साध्वी के शव को महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया, उनके पिता की सहमति के बाद साध्वी का पोस्टमार्टम किया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को दे दिया गया. शुक्रवार को उनकी पार्थिव देह का समाधि संस्कार किया गया.

मौत के चार घंटे बाद साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम पर एक अंतिम पोस्ट की गई थी, जिसमें उन्होंने न्याय की मांग की थी. कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो भी प्रेम बाईसा के सामने आए हैं, जिसमें वह न्याय की मांग कर रही हैं. आखिर क्या कारण रहे प्रेम बाईसा की मौत के... उसके खुलासे को लेकर पुलिस अब जांच कर रही है.

विवादों में घिरा इंजेक्शन

देवी सिंह ने साध्वी को डेक्सोना इंजेक्शन लगाया, लेकिन इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद साध्वी की हालत सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ गई. यहीं से पूरे मामले की सबसे संदिग्ध कड़ी शुरू होती है. आश्रम में अफरा-तफरी मच गई और साध्वी को तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अस्पताल से सीधे आश्रम क्यों ले जाया गया शव

निजी अस्पताल प्रबंधन ने शव को मथुरादास माथुर या महात्मा गांधी अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन साध्वी के पिता शव को अपने साथ आश्रम ले गए. सवाल ये उठता है कि क्या उस वक्त परिवार सदमे में था या फिर किसी दबाव या डर के चलते ऐसा किया गया. जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, तो वह तुरंत सक्रिय हुई और शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

परिजनों की सहमति के बाद पोस्टमार्टम कराया गया. आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. शुक्रवार को पार्थिव देह का समाधि संस्कार कर दिया गया, लेकिन इससे पहले ही मामला तूल पकड़ चुका था.

मौत के 4 घंटे बाद न्याय की पोस्ट

पूरे केस में सबसे सनसनीखेज मोड़ तब आया जब मौत के करीब चार घंटे बाद साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई, जिसमें उन्होंने न्याय की मांग की थी. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें साध्वी प्रेम बाईसा पहले से ही किसी मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाती दिखाई दे रही हैं. सवाल यह भी है कि अगर यह पोस्ट साध्वी ने नहीं की, तो किसने की और क्यों की.

आश्रम सील, FSL की एंट्री

एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आश्रम के कुछ कमरों को सील कर दिया गया है. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए. पोस्टमार्टम में लिए गए विसरा सैंपल की रिपोर्ट 2-3 दिन में आने की उम्मीद है. इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर देवी सिंह को दस्तयाब कर पूछताछ की जा रही है.

इसके अलावा पहले वायरल हुए वीडियो को लेकर जिन पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज थी, उनसे भी जल्द पूछताछ की जाएगी. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत क्यों हुई. इन सभी सवालों पर से पर्दा पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही उठ पाएगा.

