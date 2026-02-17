Sadhvi Prem Baisa Death Case: जोधपुर में प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा विकास हुआ है. बोरानाडा थाना पुलिस ने कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित के खिलाफ मेडिकल लापरवाही को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है. SIT जांच में एफएसएल, पोस्टमार्टम तथा अन्य रिपोर्ट्स के आधार पर लापरवाही के ठोस सबूत मिले हैं, जिसमें डॉक्टर की पर्ची के बिना इंजेक्शन लगाने का आरोप प्रमुख है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, किसी भी समय देवी सिंह राजपुरोहित की गिरफ्तारी हो सकती है. जांच अभी जारी है और आगे और कार्रवाई की संभावना बनी हुई है. मामले की जांच बोरानाडा थाना पुलिस द्वारा की जा रही है, जबकि पहले SIT गठित की गई थी.

जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में दर्द भरी खबर आई है. साध्वी के पिता विरमनाथ (वीरमनाथ) कल अचानक बीमार पड़ गए. 2 फरवरी से लगातार अनशन पर रहने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें मथुरादास माथुर (MDM) अस्पताल में कुछ देर के लिए भर्ती किया गया. अस्पताल में उनकी सभी जांच कराई गईं, लेकिन अब वे घर लौट आए हैं.

इस बीच, कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित के समर्थन में नर्सिंग कर्मचारियों के संगठन सक्रिय हो गए हैं. कल MDM अस्पताल के अधीक्षक से इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने वार्ता की. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश जाट ने जानकारी दी कि उन्होंने अधीक्षक से कंपाउंडर के पक्ष में अपील की है. जगदीश जाट ने कहा, "यह मानवता का मुद्दा है. देवी सिंह पर लगे आरोपों की सच्चाई जांच हो, लेकिन बिना सबूत के किसी को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए."

आज ये संगठन प्रदर्शन कर सकते हैं और ज्ञापन सौंप सकते हैं. उनका दावा है कि कंपाउंडर ने डॉक्टर की सलाह पर ही इंजेक्शन लगाया था, और लापरवाही का आरोप गलत है. इस समर्थन ने मामले को नया आयाम दे दिया है, जहां एक तरफ साध्वी के परिवार न्याय मांग रहा है, तो दूसरी तरफ मेडिकल कर्मचारी अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए हैं.

