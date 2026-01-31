फिर गहराया साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का राज! आश्रम के बाहर मिली संदिग्ध दवाई, पोस्टमार्टम में हुआ हैरान करने वाला खुलासा

Sadhvi Prem Baisa Death Case: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी तस्वीर साफ नहीं होने के बाद विसरा सैंपल जांच के लिए जयपुर भिजवाया. इस बीच इस मामले में गहराई से जांच के लिए एसीपी छवि शर्मा की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया. एसआईटी में तकनीकी और साईबर टीम को भी शामिल किया गया.

एसआईटी ने जांच शुरु कर दी. एसीपी छवि शर्मा ने बताय कि इंजेक्शन को लेकर जांच चल रही है कि कहां से खरीदा. साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले कपांउडर देवी सिंह से भी पूछताछ की. इंजेक्शन सामान्य था इससे मौत की कम संभावना है. साध्वी की मेडिकल हिस्ट्री की भी जांच की जा रही है.

छवि शर्मा ने कहा कि एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठे किए. मेडिकल टीम ने भी पोस्ट मार्टम के दौरान साक्ष्य इकट्ठे किए. सभी को पुलिस ने सुरक्षा में ले लेकर संबधित विभाग को भेजा गया. छवि शर्मा ने कहा कि कुछ बिंदुओ के सामने आने के बाद उनकी तकनीकी और साईबर की टीम भी विश्लेषण कर रही है. छवि शर्मा ने कहा कि आश्रम से सीसीटीवी कैमरा हटाने के साक्ष्य पुलिस को अभी तक नहीं मिले. इसलिए किसी के दावे पर यकीन नहीं कर सकते.

कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की सन्दिग्ध मौत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में "कॉज ऑफ डेथ" का नहीं पता चला, लेकिन मेडिकल सूत्रों की माने तो छोटी व बड़ी आंत लाल हो चुकी थी. जहर शरीर में जाने पर भी आंत लाल हो जाती हैं. ऐसे में विसरा की कैमिकल जांच करवाई जा रही है. यदि शरीर में जहर है, तो कैसे पहुंचा इसकी पड़ताल की जा रही है. FSL की जांच रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा. कंपाउंडर देवी सिंह ने पुलिस को बताया कि पहले भी डेक्सोना इंजेक्शन कई बार ले चुकी है.

आश्रम के बाहर दो अस्थालाइन की सीसी मिले. क्या प्रेम बाईसा को अस्थमा था. कई बार अस्थमा के मरीज को डेक्सोना इंजेक्शन दिया जाता है. डेक्सोना स्टेरॉयड है. फेफड़ों की सूजन कम करता है, सांस की नलियों को खुलने में मदद करता है. साथ ही ज्यादा मात्रा में ये घातक हो सकता है.

प्रेम बाईसा के पिता और गुरु वीरम नाथ जी ने कहा कि कंपाउंडर देवी सिंह साजिश में शामिल हो सकता है. पहले सुबह बुलाया था नहीं आए, बाद में शाम में आए. इंजेक्शन जो दिया उसका शीशी अपने साथ लेकर गया. अगर पुलिस जांच सही से नहीं करती है, तो हम सरकार से सीबीआई जांच की मांग करेंगे. सोशल मीडिया पर हमने ही उनकी आखिरी इच्छा को पोस्ट करवाया.

पहले जो उनके साथ काम करते थे उनकी साजिश हो सकती है. उन्होंने मेरे और प्रेम बाईसा के वीडियो को गलत तरीके से पेश कर वायरल कर बदनाम करने की कोशिश की, जिसका मुकदमा भी दर्ज करवाया था. वहीं साध्वी प्रेम बाईसा के वीडियो को वायरल करने वाले मुख्य आरोपी जोगेंद्र सियाग बाटाडू को बोरानाडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

